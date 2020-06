Enormt dieselutslipp i Sibir bekymrer Bellona

BEKYMRET: Leder for russlandsavdelingen i Bellona, Oskar Njaa, sier at smeltende permafrost er et stort problem i Sibir. Foto: Maya Boutroue Vedeld / Bellona

– Smeltende permafrost kan ha klare følger for infrastruktur i denne delen av Russland, advarer leder for russlandsavdelingen i Bellona, Oskar Njaa.

Betydelig smelting av permafrost som følge av varmere klima kan være grunnen til at 20.000 tonn med diesel nylig lekket ut i den russiske tundraen og malte elvevannet rødt.

– Russlands værbyrå, Rosgidromet, varslet i en rapport i 2018 at de var bekymret for konsekvensene klimaendringene kan ha for permafrosten i Sibir, sier Njaa.

– Økosystemer kan utraderes

Ulykken skjedde om morgenen 29. mai i den lille byen Norilsk på Taimyrhalvøya i Russland.

Først to døgn senere ble lekkasjen rapportert til myndighetene.

Det var en diger drivstofftank som sprakk, angivelig som følge av at grunnen under sviktet, skriver The Barents Observer.

Området har betydelig smelting av permafrost som følge av varmere klima.

BEGRENSER SKADENE: Mer enn 300 mann deltar i rensearbeidet. De har blant annet satt opp lenser i elvene. Foto: MARINE RESCUE SERVICE / Reuters

Enorme områder er malt i rødt. Vassdrag, våtmarker og tundra er dekket med mer enn 20 000 tonn diesel.

– Vannprøver viser flere tusen ganger høyere konsentrasjon av oljeprodukter enn det tillatte maksimumnivået.

Det opplyste Svetlana Radionova til president Vladimir Putin under en videokonferanse (ekstern lenke) på onsdag.

Miljøstiftelsen Bellona ser svært alvorlig på hendelsen.

– Et slikt utslipp har potensiale til å utradere økosystemer i et helt vassdrag. Det sier leder for russlandsavdelingen i Oslo, Oskar Njaa.

Han forklarer at diesel er lett, men vanskelig å samle opp.

– Jo lengre tid det går før man får samlet opp utslippet, jo større sjanse er det for at det setter seg i jordsmonnet langs elvebredden. Dermed forlenges problemet.

Putin er forbannet

Saken ble tatt opp på høyeste hold i Kreml denne uka.

Den sene rapporteringen av dieselsølet irriterer føderale russiske myndigheter.

Under onsdagens videokonferanse kritiserte Vladimir Putin den regionale guvernøren Aleksandr Uss for sin behandling av katastofen.

MEKTIG IRRITERT: President Vladimir Putin er misfornøyd med at det tok hele to døgn før diesellekkasjen ble rapportert. Foto: ALEXANDER NEMENOV / ALEXANDER NEMENOV

Putin var også misfornøyd med rapporten Uss kom med under møtet, skriver ABC News.

– Hvordan rapport er dette? Men hva vet du? Du er tross alt bare guvernør, sa en mektig irritert Putin.

Presidenten mener det er altfor dårlig at det gikk hele to døgn før lekkasjen ble rapportert.

– Må vi virkelig nøye oss med å få vite om kriser i sosiale media, spurte Putin.