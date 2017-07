Ble reinen slaktet eller ikke?

Det er «Middagsavisen» som skriver om saken 19.10.1916. Ifølge artikkelen skal folk i Kautokeino i Finnmark ha slaktet masse rein som kom fra Finland.

Det skrives: «Tusindvis av Finske rein kom ind paa norsk Omraade. Indbyggerne i Kautokeino dræpte Dyrene. Finske Blade opgir, at Slagtningen var saa enorm, at Marken var rød av nyflaaede huder. Kjøttet blev solgt for 20 Øre pr Kilogram. Der vil nu følge et retslig Efterspil»

19.10.1916 skrev Middagsavisen om masseslakt av rein som skulle ha skjedd i Kautokeino.

Lensmannen benektet det hele

Men var det masseslakt av rein? Lensmannen i Kautokeino benektet det hele, dette skrivet sendte han «Aftenposten» 04.11.1916:

«Nedslagtning af finske ren er aldeles ukjendt for indbyggerne i Kautokeino. Ikke en eneste finsk ren vides slagtet eller dræbt her».

Dette kunne man lese i Aftenposten 04.11.1916.

Hva er da sannheten?

NRK har ikke klart å nøste opp sannheten i denne saken. Om det fikk rettslig etterspill eller ikke.

Hvis du vet mer om denne saken så må du gjerne tipse oss.

Takk til Svein Solheim for lånet av gamle avisklipp.