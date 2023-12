Lulesamen Emanuel René Sjo Paulsen håper at språkkampanjen «Hele Nordland snakker samisk» kan få flere til å snakke mer samisk.

For Emanuel var barndommen preget av mobbing, som førte til at han begynte å gjemme det samiske.

– Da jeg bodde i Trøndelag ble jeg ble mobbet og trakassert fordi jeg var same. Naturligvis så begynte jeg å gjemme vekk det samiske. Jeg kjente mer og mer på skammen det var å være same.

Valgte bort det samiske

BLE MOBBET: Som barn ble Emanuel mobbet for hans samiske bakgrunn. Foto: Vetle Knutsen

På grunn av mobbingen han ble utsatt for, valgte han bort det samiske. Det gjorde han fram til han begynte på en ungdomsskole i en bygd i Nordland, der det bor mange samer.

– Ett år etter at jeg flyttet til Drag startet jeg å ta opp det samiske igjen. Der ble ting bedre.

Nyoppstartet språkkampanje

«Hele Nordland snakker samisk» er en nyoppstartet språkkampanje i regi av Nordland fylkeskommune. Målet med kampanjen er å løfte de samiske språkene i Nordland, og motarbeide samisk utenforskap.

Det spesielle med kampanjen er at alle de fem samiske språkene, som geografisk ligger i Nordland, er inkludert.

Det vil si nord-, lule-, pite-, ume- og sørsamisk.

LETTERE Å SNAKKE SAMISK: Det er lettere å prate samisk nå, ifølge Emanuel Foto: Vetle knutsen

Emanuel synes at det er fint at kampanjen inkluderer alle de forskjellige samiske språkene, siden de er så forskjellig. Han tror også at hans samiske bakgrunn blir sterkere av kampanjen.

– Jeg føler at kampanjen oppfordrer meg til å snakke samisk. For min del er det lettere å prate samisk nå, siden jeg føler jeg blir mindre dømt av folk.

Negativ adferd mot samer

Fylkesråd for samfunn, kultur og miljø Arne Ivar Mikalsen har vært delaktig i språkkampanjen.

Han håper kampanjen kan motvirke samehets.

MOTVIRKE HETS: Fylkesråd i Nordland, Arne Ivar Mikalsen, håper at kampanjen kan motvirke samehets. Foto: Vetle Knutsen

– Det kommer en del negativ adferd mot den samiske befolkningen som ikke er bra. Vi skal være klar over at det skjer, også nå i 2023. Det er noe vi alle må jobbe med å få en slutt på. Men i sum så håper og tror jeg at det blir bedre. Litt etter litt. Selv om det ikke går fort nok, sier han.

Mikalsen forteller at målet med kampanjen også er å gjøre befolkningen bevisst på at det finnes fem samiske språk i fylket.

– De fleste har hørt om nordsamisk, men i fylket vårt har vi også lulesamisk, umesamisk, pitesamisk og sørsamisk.

I Nordland regnes umesamisk og pitesamisk begge som språk som er utdødd eller sovende språk. Det jobbes aktivt for å gjenopplive disse. De samiske språkene står alle på Unescos liste over truede eller svært alvorlig utrydningstruede språk.

– G ått som varmt hvetebrød

For å nå ut til flest mulig i fylket, har de markedsført kampanjen på flere måter. På busskur kan du lese samiske uttrykk. Det deles også ut gratis klær, capser og handlenett med samiske ord på de fem samiske språkene.

På busskur i hele Nordland kan man se kampanjen. Foto: Vetle Knutsen Lulesamisk tekst på busskur, betyr "etter regn kommer sol". Foto: Vetle Knutsen Umesamisk tekst på busskur, betyr "vi er her".

Klærne fra kampanjen har utrykk fra alle samiske språkene i fylket. Genser med nordsamisk tekst. Utrykket betyr "kom og dans med meg". Caps med lulesamisk og umesamisk ord som betyr "tøffing". Genser med sørsamisk tekst som betyr "det varmer meg om hjertet". Plakat med pitesamisk tekst som betyr "så godt å se deg"

Alle bibliotek i Nordland har fått klær fra språkkampanjen. Bibliotekar på Hamarøy bibliotek, Bendik Osland Kalsnes, opplever stor pågang etter klærne.

HAMARØY BIBLIOTEK: Bendik Osland Kalsnes er bibliotekar på Hamarøy bibliotek. Foto: Vetle Knutsen

– Den mest populære genseren i denne kommunen er den lulesamiske. Den har gått som varmt hvetebrød, forklarer han.

– Bare prøv

Tilbake hos Emanuel, så synes han særlig kampanjen som er på busskurene er gøy.

Han la lenge vekk det samiske språket, og glemte mye av det. Nå har han begynt å ta opp språket igjen.

Det er en viktig del av hvem han er.

– Når jeg ser kampanjen på busstoppene så leser jeg det så godt som jeg kan. Til og med det som ikke er lulesamisk. Det er sikkert ikke riktig uttale, men jeg prøver så godt jeg kan, sier han.

POSITIV: Emanuel mener det er viktig å bare prøve å snakke samisk, selv om man kanskje er redd for feil uttale av ord. Foto: Vetle Knutsen

Det betyr mye for ham at noen kan enkeltord på samisk.

– Det gjør en stor forskjell at noen kan si buoris, hivás, eller vuojnnalin til meg. Det er tre fine ting å si. Bare det gjør en forskjell når jeg møter noen. Jeg blir glad og overrasket når noen kan si det, sier han smilende.

Emanuel har et tips til de som ikke kan samisk, men har lyst å snakke litt:

– Bare prøv. Det gjør ikke noe om du sier feil. Det er enklere enn det høres ut som.