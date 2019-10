Sultet for å stanse vannkraftutbygging: – Hjertet mitt skriker fortsatt

Vi skrur tiden tilbake til 1979. Akkurat på denne dagen for 40 år siden tok Jorunn Eikjok oppstilling på Eidsvolls plass. Hun hadde sammen med seks andre samiske sultestreikere ett mål for øye: hindre utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget.

Dette tiåret og årene etter står oppført i norsk historie som en av de mest bitre politiske kampene i norsk historie. Planen var at Alta-Kautokeinovassdraget skulle legge den samiske bygden Máze under vann.

Dette var dråpen som fikk begeret til å renne over for mange samer. De samiske ungdommene tok oppstilling innenfor Oslos makttrekant.

– Vi spiste ingenting på de syv dagene sultestreiken varte. Dette var en alvorlig aksjon, sier Eikjok til NRK.

I dag ble sultestreikerne hedret under en markering utenfor Stortinget.

– Mitt hjerte skriker

Minnene hennes sitter fortsatt sterkt i, men hun husker ikke følelsen av sult.

De hadde viktigere ting å tenke på.

Eikjok og de andre aksjonistene snakket nærmest konstant med journalister, representanter for myndigheter, og andre som ville vite hva dette dreide seg om.

– Jeg tror at aksjonen sjokkerte både nordmenn og samer. Ingen kunne lenger ignorere det vi hadde å fortelle. At den samiske kulturen systematisk var usynliggjort og tiet i hjel, sier Eikjok.

Hun husker derimot hvor sinte mange nordmenn ble, da de fikk vite at samer ikke engang fikk lære å lese og skrive sitt eget språk.

Hun lar tankene vandre tilbake til oktoberdagene i 1979. Hun kjenner fortsatt på sinne og sorg.

– Mitt hjerte skriker fortsatt den dag i dag, sier en tydelig rørt Eikjok.

UTENFOR STORTINGET: Her er Jorunn Eikjok (sittende i midten) på plass utenfor Stortinget og sulteaksjonen har akkurat begynt. Den varte i én uke. Foto: Thorberg, Erik / SCANPIX

Lokket som ble løftet av

Hun begynte tidlig å kjempe for samiske rettigheter. Dette ansvaret føler Eikjok på fortsatt den dag i dag.

Selv om hun nå ikke har krefter til å delta i demonstrasjone, støtter hun unge demonstranter som kjemper for samiske rettigheter i Norden og Russland.

Ordene kommer raskt. Hun hever stemmen. Det er tydelig at hun blir opprørt over å tenke på dette.

– Etter flere århundrer med kolonialisering, fornorskning og undertrykkelse, så er det ikke rart at raseriet måtte ut på et eller annet tidspunkt, sier Eikjok.

Sultestreiken virket forløsende på disse innestengte følelsene.

– Vi følte at de la et lokk over det samiske slik at vi skulle kveles. Sultestreiken gjorde i mine øyne at dette lokket ble løftet av, og det norske folk så at samene er stolte over sin bakgrunn og kultur.

VAKTE OPPSIKT: De sultestreikende samene var ofte omringet av store folkemengder. Folk kom i hopetall for å snakke med samene utenfor Stortinget. Foto: NTB Scanpix

Ble kjørt vekk igjen og igjen

Sultestreiken vakte stor oppstandelse i hovedstaden. Samene hadde tatt over sentrum av Oslo, og kjempet for sine rettigheter.

Vedtaket om det planlagte vassdraget skulle omgjøres, koste hva det koste ville.

Myndighetene rev flere ganger ned de samiske lavvoene. De sultestreikende ungdommene og demonstrantene ble flere ganger kjørt vekk til avhør.

Noen havnet i arresten. Dette skremte ikke de unge samiske aksjonistene. Da de slapp ut, kom de tilbake til Eidsvoll plass, og raskt var en ny lavvo på plass utenfor Stortinget.

RYDDET BORT: Lavvoen som ble satt opp utenfor Stortinget ble flere ganger fjernet. Foto: Thorberg, Erik / SCANPIX

Til slutt ble det bestemt at sultestreikerne ikke skulle dø på myndighetens vakt. Tvangsforing ble løsningen.

– Jeg er veldig stolt og takknemlig over at jeg ble med til Oslo. Nå er mitt ønske at samene i fremtiden også er stolte over sine tradisjoner, og fortsetter kampen for sine rettigheter, sier Eikjok.