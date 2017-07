Turistene svikter Ryfylke

– Det er jo helt blikkstille vann. Å få lov til å padle inn i fjorden her, det blir helt fantastisk, sier Lasse Gissel, turist fra Danmark.

Han er én av stadig færre turister som lar seg lokke til Ryfylke i sommer. De skal padle innover i Lysefjorden og se turistmagneten Preikestolen nedenfra.

For kajakkpadling, majestetisk natur og flotte turmuligheter i fjellene har gjort Ryfylke til et yndet turistmål. Men, denne sommeren ser det grått ut – både på himmelen og i antall besøkende.

– Nedgangen gjelder både for reiselivs- og overnattingsbedrifter i Ryfylke. Men det fins også de som har gode besøkstall i sommer. For eksempel Almannajuvet i Sauda, sier Liv Jorunn Tjelmeland, daglig leder i Reisemål Ryfylke.

Det har vært langt roligere for kajakkutleieren i år. Foto: Magnus Stokka / NRK

Ruskevær

Tjelmeland tror nedgangen skyldes flere faktorer, men trekker frem det dårlige været som hovedårsak – spesielt blant norske turister.

I 2016 var det rekordmange turister som besøkte Preikestolen, et tall som hadde økt med 15 prosent årlig, over lang tid. Til nå har det vært bråstopp for den kjente turistattraksjonen.

Les også: Turisthytter bookes flere måneder i forveien

Også på Fjord Expedition, Ryfylkes største kajakkutleier, går det lengre tid mellom bestillingene. Til nå opplever de en nedgang på 20 til 25 prosent fra i fjor.

– Det ser ut til at det er færre turister enn i fjor. Det er litt mindre pågang til preikestolen og det merker vi også her på kaia, sier instruktør Max Verzilli.

Også han spekulerer i værforholdene som en mulig årsak.

– Kanskje været skremmer bort padlerne, spør han retorisk.

Også turistmagneten Preikestolen opplever færre besøkende. Foto: Paul Kleiven, Paul Kleiven / NTB scanpix

Vil nå bredere ut

Det er ikke bare på Preikestolen og ute på fjorden det er mindre aktivitet. Ved Solvåg Feriesenter, Ryfylkes største utleier av feriehytter, peker også pilen nedover.

– Det har vært en nedgang på rundt fem prosent, sier eier Terje Mosnes.

Han tror den nye generasjonen gjerne velger vekk Ryfylke, fremfor andre reisemål. Derfor har han iverksatt tiltak for å nå ut til de unge.

– Jeg har laget ny hjemmeside og vi har opprettet konto på Instagram. Så får vi se om vi når lenger ut i verden, sier Mosnes.

Max Verzilli og Steffi Wiegand i Fjord Expedition Kajakkutleie. Foto: Magnus Stokka / NRK

I tillegg investerer Solvåg 30 millioner kroner på utvidelse, og dobler kapasiteten til 160 sengeplasser.

– Alternativet er å selge ut og pensjonere meg, sier Mosnes.

Ikke stresset

Likevel råder forsiktig optimisme hos turistnæringen i distriktet. Kajakkguide Steffi Wiegand, tror turistene vil strømme til på sensommeren.

– Sesongen starter senere i andre land. I Tyskland har de så vidt begynt med sommerferie, og vi har mer booking i tiden som kommer, sier hun.

På Preikestolen tror de ikke nedgangen er permanent, men at det hele dreier seg om periodiske svingninger.