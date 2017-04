Gjenåpner det historiske hotellet

Onsdag er det klart for nyåpning av Sauda Fjordhotell.

Det store hotellet fra 1914 ble kjøpt av familien Urheim og Heggø i midten av mars. Hotellsjef, Brit Elise Urheim, forteller om hvorfor hun og familien har valgt å satse på hotellet i Sauda.

– Vi har drevet hotell tidligere og har hatt det i blodet. Når vi så at dette store, flotte og ærverdige hotellet var til salgs, da tenkte vi at dette vil vi. Nå er sjansen her igjen, sier hun.

Urheim forteller om intensive uker etter kjøpet, med lange og harde dager.

– Det har vært utrolig mye arbeid. Det har blitt skuret ned fra tak til gulv.

Les også: Vil lokke turister til Ryfylke

– Bygda sitt hotell

I desember kunngjorde driftsselskapet Sauda Hotelldrift AS fjordhotellet for konkurs. Hotellet ble i slutten av februar lagt ut for salg med en prisantydning på 4,8 millioner kroner.

– Hva gjør at du tror dette kommer til å gå bra for dere?

– Det handler først og fremst om at vi er en familie. Vi er flere personer som tenker likt, og som ønsker å få dette til.

Sauda Fjordhotell fra 1914. Foto: Wikipedia

Urheim forklarer også at de har mottatt massiv støtte fra næringslivet og privatpersoner i Sauda kommune.

– De kaller det for sitt hotell. Det er hele bygda sitt hotell. De kommer til å støtte opp om dette på alle måter de kan, sier Urheim.

Det er ansatt omtrent ni årsverk. Hotellet har 15 dobbeltrom og elleve enkeltrom, i tillegg til ni anneks. Målsettingen er på mellom 50 og 60 gjester per natt.

– Har vært et savn

– Det er et historisk bygg med lange tradisjoner med hotelldrift, sier Asbjørn Birkeland, ordfører i Sauda kommune.

Asbjørn Birkeland (Sp), ordfører i Sauda kommune, er entusiastisk før gjenåpningen av Sauda Fjordhotell. Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

At hotellet nå gjenåpnes er svært viktig for kommunen, mener han, på grunn av kommunens satsing på reiseliv.

– Vi fått et flott nasjonalt turistveianlegg i Almannajuvet, samtidig som vi har bygget opp skisenteret og Sauda som en vinterdestinasjon. Overnattingskapasitet er veldig viktig når en skal satse på turisme, så vi er glad for at de kommer i gang igjen, sier ordføreren.

At det herskapelige hotellet har ligget nede for telling har ikke vært optimalt for bygdas overnattingstilbud, forklarer Birkeland.

– Du er nødt til å ha et visst volum i varme senger for å kunne ta imot grupper og turister, og det har vært et stort savn når fjordhotellet har vært stengt. Det er også en flott plass for større arrangementer som bryllup, konfirmasjoner og firmafester, sier han.

Ordføreren har tro på at familien Urheim vil lykkes med prosjektet.

– De virker dedikerte og entusiastiske. Vi ønsker selvfølgelig at de skal få det til.