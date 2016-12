– Vi føler vi er i medvind. Å være ute og i fysisk aktivitet er noe som er i tiden, sier Preben Falck i Stavanger Turistforening.

Daglig leder i Stavanger Turistforening, Preben Falck, er fornøyd med at stadig flere oppsøker turområdene i regionen vår. Foto: Erik Waage / NRK

2016 har vært et godt år for turistforeningene i Rogaland. I tillegg til mange nye medlemmer, besøksrekorder og åpning av tre nye hytter, opplever Stavanger Turistforening for første gang at utleiehyttene fylles opp flere måneder i forveien.

– Dette er helt nytt for oss, og vi er ikke vant med at det er så mye folk på hyttene. Som regel står hyttene ofte tomme, men nå kommer det folk fra hele verden, sier Falck.

Vil ha luksus på fjellet

Og det er særlig en plass mange vil besøke. I august i år åpnet nemlig Nye Skåpet på langturen rundt Lysefjorden. Med små, privat sovehytter, panoramavinduer, badstu og spesialbygd dusj regnes dette for å være blant Norges mest moderne turistforeningshytter.

– Den har virkelig tatt av, og der må en booke i god tid i forveien. Allerede nå begynner det å fylles opp i juni og september.

Ifølge Falck åpner de nye hyttene naturen for folk som tidligere ikke har benyttet seg av den.

– Både barnefamilier og folk som ikke nødvendigvis har på seg nikkers og grønne vindjakker og som har gått på fjellet alle år, kommer til disse hyttene, sier Falck.

– Mister en litt sjarmen når en må booke hytter i forveien?

– Noen syns nok det, men de kan trøste seg med at det er nok av de hyttene uten folk, med små vinduer og gress på taket også.

Skaapet skal lokke flere på tur Du trenger javascript for å se video.

Mange unge medlemmer

I løpet av året har turistforeningene i Stavanger og Haugesund fått nærmere 2400 nye medlemmer, og interessen for overnattingsstedene i Ryfylkeheiene og Lysefjorden er stor.

Særlig unge har fått sansen for den norske naturen, og i sommer oppga 58 prosent av ungdom mellom 15 og 29 år har at de skulle på fjelltur i ferien.

– All klagingen på nettbrett-generasjonen har en annen side også, og mange av de unge setter pris på det å komme seg ut, mener Falck.

Både i DNT Ung i Haugesund og i Stavanger har medlemstallet økt i 2016, med henholdsvis 18,9 prosent og 8,3 prosent.

– På hyttene i fjellet var trenden nedadgående lenge, men de siste par årene har vi hatt en god økning.

Lenge før Kjerag-hytte kan bli klar

Stavanger Turistforening har flere byggeplaner på gang og drømmer om å åpne en hytte på Kjerag. Men noe ny luksushytte blir det ikke med det første.

– Det vil ta mange år, sier Falck.