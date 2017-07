De siste fem årene har antall besøkende til Preikestolen økt med 15 prosent hvert år. I år ser det imidlertid ut til at det antatte tallet på 300 000 besøkende totalt ikke engang vil nå opp til fjorårets 285 000 gjester.

– Nå kan vi ikke melde om noen vekst i det hele tatt så langt. Det er derimot en liten nedgang i antall turister, sier Audun Rake, daglig leder i Preikestolenstifelsen.

Han legger til at de ikke har noen god forklaring på tilbakegangen, men at det mest sannsynlig er en periodisk svingning og at det forhåpentligvis ikke er en permanent nedgang.

– Det ville vært merkelig dersom vi hadde opplevd en permanent nedgang, spesielt når vi ser hvor stor interesse det faktisk er for besøket til Preikestolen, sier Rake.

Audun Rake har ingen forklaring på nedgangen, men tror ikke den er permanent. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Flest utenlandske turister

Til tross for at Preikestol-turismen neppe kommer til å nå en høyde i år, var det i dag en jevn strøm av turister på vei opp til toppen av Preikestolen. En av disse var Tua Pittman fra Cookøyene i Stillehavet. Han har reist i over et døgn med fly for å feriere i Norge, og ikke minst for å få med seg Rogalands mest besøkte turistattraksjon.

– Landskapet var vakkert! Det var en veldig tung tur for beina, men det er verdt det når man kommer til toppen for der er utsikten fantastisk, sier Pittman.

Han har lest om Preikestolen i sosiale medier, og mener at man ikke har vært i Norge med mindre man har besøkt det berømte fjellplatået. Utenlandske turister utgjør cirka 80 prosent av alle som besøker Preikestolen årlig.

– Det er en bratt tur, men det er veldig fint å gå Preikestolen. Jeg vet ikke hva som kan være grunnen til at færre gjør det i år, men kanskje er det for tungt for mange, sier Preikestol-turist Nina Aasen.

Turist Tua Pittman mener at man ikke har opplevd Norge ordentlig dersom man ikke har vært på Preikestolen. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Tror nedgangen skyldes dårlig vær

Reiselivssjef i Ryfylke, Liv Jorunn Tjelmeland, tror ikke at denne bråstoppen kommer til å vedvare. De nye tendensene stemmer i tillegg ikke med hva som oppleves ellers i regionen, der det er flere turister generelt enn noen gang tidligere.

– Jeg tror denne lille nedgangen skyldes flere faktorer, men i hovedsak været vi har hatt så langt i år. Været påvirker spesielt de norske besøkende i stor grad, sier Tjelmeland.

Hun legger til at hun tror det vil gå seg til i løpet av ferien, og at de vil kunne se en økning på sesongen totalt sett når den endelige opptellingen skjer i høst.

– Det er mange flere turister på veiene i egne biler og i bobiler, og aktørene langs veiene melder om sprengt kapasitet. Jeg er absolutt ikke bekymret for denne foreløpige tendensen, og denne uken har det vært full rulle på Preikestolen, sier Tjelmeland.