En britisk mann i 20-årene er tiltalt for drapet på Kjetil André Østhus natt til 1. januar i år. Etter det NRK erfarer vil statsadvokaten legge ned påstand om tvungen psykisk helsevern.

En sakkyndigrapport skal ha konkludert med at den siktede har en diagnose som medfører utilregnelighet.

– Jeg ønsker ikke å kommentere hvordan min klient stiller seg til tiltalen, men han nekter straffskyld for hendelsen, sier forsvarer Ole Magnus Strømmen til NRK.

NRK har vært i kontakt med statsadvokaten i Rogaland som saken ligger hos, men har foreløpig ikke fått noen kommentar.

Tvil om tilregnelighet

Bistandsadvokat for de etterlatte, Benedicte Storhaug, sier at familien til Østhus er glad for at tiltalen kommer nå. Selv om det har tatt noe tid.

– Det er nesten ett år siden drapet, og det har aldri vært tvil om at det ville komme en tiltale for drap. De etterlatte hadde håpt på hovedforhandling før jul. De gruer seg til rettssaken og det vil bli tungt å gjennomgå, sier Storhaug.

Benedicte Storhaug er bistandsadvokat for familien til Kjetil André Østhus. Foto: Thomas Halleland / NRK

Ifølge Storhaug tar tiltalen ettertrykkelig forbehold om at påtalemyndigheten er i tvil om tiltalte er tilregnelig eller ei. Derfor kan det også bli lagt ned påstand om forvaring, ifølge Storhaug.

Natt til 1. januar i år fikk politiet melding om at en mann var knivstukket utendørs i Presthaugveien i Haugesund.

Mannen var 28 år gamle Kjetil André Østhus. Han døde på stedet.

Skal ha skjedd etter krangel

Drapet skal ha skjedd da avdøde og hans venner var ute for å skyte opp fyrverkeri:

Ifølge lagmannsretten skal drapet ha skjedd på bakgrunn av en fyrverkeri-krangel.

Nå er altså en britisk statsborger i 20-årene tiltalt for drapet.

Rettssaken starter i Haugaland og Sunnhordland tingrett 16. januar neste år.