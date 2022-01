Lagmannsretten har forkastet fengslingsanken til den 20 år gamle briten, som er siktet for drapet og medvirkning til drapet på Kjetil Andre Østhus natt til 1. nyttårsdag.

De sier derimot at den 23 år gamle nordmannen som også er siktet for drap og medvirkning til drap, får kortere varetektsfengsling.

I kjennelsen skriver lagmannsretten at 28 år gamle Kjetil Andre Østhus, med overveiende sannsynlighet, ble drept etter en konflikt om fyrverkeri.

Konflikten skal ifølge lagmannsretten ha vært at de to siktede mennene i 20-årene ikke ønsket at Østhus og hans vennegjeng skulle avfyre bakkefyrverkeri i nærheten av en av de to siktedes bil.

De skal så ha revet et batteri av fyrverkeri ut av hendene til en av fornærmedes venner, og kastet det på gresset bak en bil.

Knivstikkingen skal ha skjedd i sammenheng med at dette batteriet ble plukket opp.

Lagmannsretten mener det er den 20 år gamle briten som skal ha stukket Østhus til døde.

De legger samtidig til grunn at 23-åringen ikke med skjellig grunn kan mistenkes for med overlegg å ha utført selve drapshandlingen.

Skal ha hatt med seg flere kniver

Det er ifølge rettens kjennelse flere bevis som underbygger at begge de to siktede mennene skal ha vært aktive i denne konflikten. Den 20 år gamle briten skal ha hatt med seg flere kniver som han viste frem under konflikten.

En av disse skal være opplyst å ha 10-15 centimeter lange blad og hadde klart evne til å drepe, skriver lagmannsretten.

20-åringen blir varetektsfengslet med brev- besøks- og medieforbud i fire uker, mens 23-åringen blir varetektsfengslet i to uker med samme restriksjoner

Det var Kjetil Andre Østhus fra Karmøy som ble drept i Haugesund natt til 1. nyttårsdag. To personer er siktet for drapet. Foto: privat

Nekter straffskyld

Både den britiske 20-åringen og den norske 23-åringen nekter straffskyld.

20-åringens forsvarer, Helene Haugland, har tidligere sagt til NRK at hennes klient ikke har noe med denne saken å gjør i det hele tatt.

– Jeg har ingen kommetarer til kjennelsen annet enn at min klient er informert om den. Han har ikke endret forklaring, sier Haugland.

23-åringen har innrømmet å være til stede da drapet skjedde, men har ifølge forsvarer Ben Einar Grindhaug forklart at han ikke hadde noe ansvar for hendelsen.

Politiet opplyste tidligere fredag overfor Aftenbladet at 28 år gamle Kjetil Andre Østhus ble dødelig skadet av ett stikk natt til 1. nyttårsdag.

Ifølge avisa har 28-åringen denne uken blitt obdusert, og politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport.

Ifølge rapporten skal avdøde ha blitt skadet med en kniv eller annen, tilsvarende skarp gjenstand.