Det er en 21 år gammel britisk mann som er tiltalt for drapet på Kjetil André Østhus. Han nektet straffskyld da rettssaken mot han startet i Haugaland og Sunnhordland tingrett i dag.

Men før den tiltalte startet sin forklaring, fikk Gunvald Østhus ordet. Han er far til Kjetil André.

Østhus brukte rundt 15 minutter på sette ord på hvordan han og familien har hatt det de siste tolv månedene.

– Sjokket, fortvilelsen og sinnet over å måtte feire bursdager, jul og nyttår uten Kjetil André er ubeskrivelig. Hvordan kunne dette skje, spurte Østhus.

Gunvald Østhus fortalte retten om et grusomt år etter at sønnen ble drept. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Han fortalte om sønnens store lidenskap for matlaging og hvordan han som kokk hadde jobbet hardt for å oppnå den posisjonen han hadde. Michelin-restauranter i Paris og New York var noen stedene Kjetil André hadde fått jobb.

– Det er vanskelig å sette ord på savnet. Juvelen vi har mistet er umulig å erstatte, sa Østhus.

Nyttårsaften i fjor kjørte foreldrene sønnen til Haugesund, der Kjetil André skulle feire nyttårsaften med gode venner. Halvannen time etter midnatt skjedde det fatale, da vennegjengen skulle skyte opp de siste fyrverkeriene.

Hjerteskjærende nødsamtaler

Klokken 01:27 1. januar mottok AMK i Haugesund den første nødtelefonen fra en av Kjetil Andrés venner. Omtrent samtidig mottok Politiet to tilsvarende telefoner. Alle tre samtalene ble spilt av i retten i dag.

Preget av sjokk og vantro fortalte vennene at Kjetil André var stukket med kniv i brystet, at det var blod over alt og at gjerningsmannen hadde forsvunnet inn i en leilighet i nærheten. Samtidig drev en av kameratene med livreddende førstehjelp.

Etter rundt fire minutter ankom den første ambulansen til stedet. Østhus ble fraktet til sjukehuset, men kniven hadde gått gjennom hjertet og livet stod ikke til å redde.

Politiet begynte umiddelbart med etterforskning på stedet, og etter kort tid ble den engelske 21-åringen, sammen med en kamerat, pågrepet på vei ut av leiligheten.

Flere av polititjenestepersonene som ankom åstedet kjente Kjetil André godt. Hans bror jobber nemlig i politiet. Derfor ble den videre etterforskningen ledet og gjort fra Stavanger.

DNA-bevis

Politiet har sikret en rekke DNA-bevis som de mener knytter tiltalte til drapet.

I leiligheten som tiltalte overnattet i, ble det funnet to store kjøkkenkniver, med en knivblad på 23 centimeter. På den ene kniven er det funnet DNA fra både tiltalte og Østhus. Det samme gjelder en hanske og en genser som ble funnet i leiligheten.

Statsadvokat Birgitte Budal Løvlund sa i retten i dag at politiet har en rekke DNA-bevis Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Et av hovedspørsmålene retten må ta stilling til de neste to dagene, er om tiltalte var strafferettslig tilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Tiltalte har hatt samtaler både med psykiater Johannes Skaar og psykolog Jens Petter Gisselgård etter arrestasjonen. Deres konklusjon er at tiltalte har flere diagnoser, deriblant vrangforestillingslidelse (paranoid psykose).

De sakkyndige er usikker på om tiltalte hadde denne lidelsen under drapet eller om den har oppstått i ettertid. Aktor Birgitte Budal Løvlund har derfor varslet at det kan bli lagt ned påstand om tvungen psykisk helsevern.

– Bare kongen og Kjetil André

Da familien til Østhus etter likskuet skulle hjem fra Haugesund sjukehus til Karmøy, hadde politiet stanset trafikken i hver eneste rundkjøring. Der sto politifolkene og hilste til kollegaen og familien som hadde mistet sin bror, sønn, onkel og barnebarn.

– Trafikken stoppet helt opp for oss. Det er bare kongen og Kjetil André som får slik oppmerksomhet, sier Gunvald Østhus.

Østhus ønsket i retten i dag å takke både politiet, ambulansetjenesten, AMK og Haugesund sjukehus for at støtten og at de prøvde å redde livet til sønnen.

– Alle gjorde en fantastisk jobb, men livet hans stod ikke til å redde, sa Østhus.