Klokken 03.09, natt til mandag 30. juli, ble 13 år gamle Sunniva Ødegård funnet drept på en sti, kun 150 meter unna hjemmet sitt på Varhaug på Jæren.

13-åringen hadde vært hos en kamerat søndag kveld. Da hun ikke kom hjem til avtalt tid, ble det satt i gang en leteaksjon. I over tre timer lette familie, venner og politi etter Sunniva.

Nå kan NRK fortelle at kun minutter før Sunniva ble funnet drept, mellom klokken 03.00 og 03.05, skal personer som lette etter 13-åringen ha gått på stien der hun ble funnet. Da var hun ikke der.

Det gir den sikta 17-åringen en tidsramme på fire minutter til å plassere Sunniva på funnstedet.

– Jeg kan bekrefte at hun ble flyttet kort tid før hun ble funnet, sier etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl.

– Vet dere når hun ble flyttet?

– Tett opp mot tidspunktet hun ble funnet, men vi vil ikke gå mer i detalj rundt det, svarer han.

Etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl. Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Samme kveld som Sunniva ble funnet drept, ble den 17 år gamle gutten siktet for ugjerningen. Torsdag i forrige uke innrømmet han å ha drept Sunniva.

Kartlegger 17-åringens bevegelser

I avhør har sikta forklart at 13-åringen var et tilfeldig offer. Drapet ble utført mens Sunniva var på vei hjem. Politiet legger til grunn at Sunniva ble drept ved stump vold.

17-åringen har forklart seg detaljert om drapet og sine egne bevegelser kvelden 30. juli og den påfølgende natten.

Politiets krimteknikere markerte mandag etter drapsnatten flere funn i en steintrapp mellom en bolig og grusstien hvor Sunniva Ødegård (13) ble funnet drept. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– En viktig del av vår etterforskning er kartlegging av hans bevegelser, men vi ønsker ikke å uttale oss om det nå.

Politiet har gjort seg en formening om hvorfor 17-åringen var i området, men holder opplysningene tett til brystet.

Volden skal ha blitt utført på to steder. Et av stedene er steintrappa ved boligen i Åvegen 20, rett ved funnstedet. Dette underbygges både av 17-åringens forklaring og tekniske funn i trappa. Det andre stedet skal være like i nærheten.

– Vi ønsker ikke å gå ut med det andre åstedet av hensyn til etterforskningen, sier Dahl.

Siktelsen er utvidet

Politiet har utvidet siktelsen mot den 17 år gamle gutten til å gjelde forsettlig drap og innbrudd i Trekløveren barnehage.

Barnehagen som den sikta skal brutt seg inn i tidligere på kvelden. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Som han selv har forklart i avhør, utdyper Dahl.

– Kan det bli aktuelt å utvide drapssiktelsen?

– Det kan vi ikke utelukke, men en slik vurdering blir gjort av påtalemyndigheten.

Mandag ble det kjent at 17-åringen erkjenner straffskyld for drapet.

– Han erkjenner straffskyld for å ha drept Sunniva, sier etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl til TV2.

Det er fortsatt mye etterforskningsarbeid som gjenstår. Politiet arbeider med å kontrollere 17-åringens forklaring, og gå gjennom bevismateriell de har sikret seg.

– Det er en del arbeid som gjenstår før påtalemyndigheten skal vurdere tiltalespørsmålet, sier Dahl til NRK.

Gutten er ikke avhørt siden tilståelsen kom torsdag. Men politiet har fremdeles en del spørsmål de ønsker å stille sikta. Det er derimot ikke kjent når det vil bli forsøkt gjennomført nye avhør.

Det er også sendt inn mye bevismateriale fra etterforskningen til Oslo universitetssykehus og Kripos. Politiet ønsker derimot ikke å gå ut med resultater fra analysene.