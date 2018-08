Bompengemotstanderne har gått til personangrep på Stavanger-ordføreren, truet med å aksjonere i politikernes hager og kommet med drapstrusler mot bompengesjefen. Den oppheta bompengedebatten på Nord-Jæren har ført til en spesiell stemning i regionen.

Nå innfører Stavanger kommune vakthold på politiske møter fremover.

– Grunnen til det er at vår beredskapsavdeling og politiet har gjort en vurdering av situasjonen. De har gitt et råd om å ha vakthold på alle politiske møter. Vi følger politiets råd, forteller ordfører Christine Sagen Helgø (H).

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) har fått mange mishagsytringer den siste tiden. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Rådet er et av grepene som skal forhindre at den oppståtte situasjonen ikke eskalerer ytterligere.

– Har politikerne behov for ekstra trygghet, så bør de vurdere vakthold på møtene, sier politistasjonssjef Odd Tveit Jørgensen.

– En tilspisset situasjon

Politisjefen erkjenner at han aldri tidligere har gitt et slikt råd.

– Vi ser at det er en tilspisset situasjon, der mange er forbannet over hva som skjer nå.

– Hva tenker du om at det er nødvendig med vakthold på politiske møter i Norge?

– Det burde ikke være nødvendig, men vi ser at det er en ganske krass tone nå. Det er en del sinte folk som er mot bompenger, svarer Jørgensen.

– Mange er forbannet, sier politistasjonssjef Odd Tveit Jørgensen Foto: Ole Andreas Bø

Hele syv av ti er negative til den nye bomringen på Nord-Jæren. Onsdag lammet 3000 bomaksjonister trafikken i Stavanger og Sandnes i lengre tid. Politisjefen sier de gir vakthold-rådet for å hjelpe politikerne til å være i forkant.

– De må selv vurdere situasjonen fra gang til gang, men vi gir dette rådet ut fra de vurderingene vi har gjort oss. Utover eget vakthold vil politiet alltid være tilgjengelig med våre ressurser, sier han.

Går til personangrep

Stavanger-ordføreren er en av politikerne som har måttet tåle mest mishagsytringer fra bommotstanderne den siste tiden.

– Jeg mottar veldig mange e-poster og henvendelser på sosiale medier. En del av disse truslene er personangrep. Det er veldig unødvendig, sier Sagen Helgø.

Hun er tydelig på at innføringen av vakthold på politiske møter handler om å være føre var.

– Det er veldig sjelden at debattene går på person og ikke sak. Men sånn har det åpenbart blitt i denne saken. Nå får vi en person som skal ha et ekstra oppsyn.

Vil anmelde trusler

Ordføreren har varslet beredskapsavdelingen i kommunen om truslene hun har mottatt.

– Vi tar alle trusler veldig alvorlig, og har som hovedregel at de blir politianmeldt, forteller beredskapssjef Torstein Nilsen, som bekrefter at de har en nær dialog med politiet.

– Trist at det er nødvendig med vakthold, mener fylkesvaraordfører Marianne Chesak (Ap). Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Han er klar på at situasjonen som har oppstått nå er en klar eskalering fra tidligere.

– Det er helt uakseptabelt. Det tror jeg alle forstår. Sånn kan vi faktisk ikke ha det.

– Trist

Bompengedebatten på Nord-Jæren har ført til at Rogaland fylkeskommune og politiet skal ha et ekstraordinært møte om sikkerhetssituasjonen fredag morgen.

– Min første tanke er at vi bør lytte til politiets råd. Samtidig er det trist at det skal være nødvendig med vakthold. Det er ikke slik jeg ønsker at det skal være, sier fylkesvaraordfører Marianne Chesak (Ap).

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) er forberedt på at demonstrasjonen neste uke kan komme ut av kontroll. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Neste uke skal fylkesutvalget ta opp bomsaken. Det er i den forbindelse ventet en demonstrasjon fra bommotstanderne. Nå sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) at de må forberede seg på at ting kan komme ut av kontroll.

– Vi håper selvsagt det ikke skjer. Det burde ikke være nødvendig med vakthold på politiske møter. Men i enkelte debatter, blant annet denne bompengedebatten, så blir det brukt veldig harde ord, sier hun.