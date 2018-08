Bompengesjef ble drapstruet etter avisoppslag

«Bompengesjef Trond Juvik i Ferde skal kreve inn cirka 1 milliard kroner ekstra fra bilistene neste år», sto det på forsiden av Stavanger Aftenblad forrige uke.

Forsiden ble delt på Facebook-gruppen «For vi som er imot bomringen i Sandnes og Stavanger», som i skrivende stund har rundt 43.000 aktive medlemmer.

Der lot ikke reaksjonene vente på seg.

«Sykt at han våger å gå ut med navn. Han skulle hatt ei kule mellom øyene å en bomstasjon opp i rævva!», skrev en person.

«Håbe det skjer kjapt som faen», svarte en annen.

Disse drapstruslene ble rettet mot bompengesjef Trond Juvik, etter at han stilte opp i et intervju med Stavanger Aftenblad forrige uke. Foto: Skjermbilde fra Facebook

NRK har snakket med personen bak Facebook-profilen som har lagt ut kommentaren om at bomsjefen «skulle hatt ei kule mellom øyene».

– De har ikke noe bevis på at jeg har skrevet dette, sier vedkommende, som hevder at andre må ha logget seg inn på Facebook-profilen og skrevet ytringen.

Nå bekrefter Trond Juvik at forholdet er anmeldt til politiet.

– Vi har som prinsipp at vi ikke skal godta den type oppførsel. Folk kan ytre seg friskt, men ikke komme med direkte drapstrusler. Der går grensen, mener bompengesjefen.

Facebook-innlegget lå ute på gruppens side i fem dager. Men er nå slettet etter at NRK konfronterte gruppens grunnlegger, Sigurd Sjursen, med drapstruslene.

– Dette er ikke greit i det hele tatt. Når du tenker over alle medlemmene som kan skrive inne på gruppen, så er vi veldig avhengig av at ting blir innrapportert. Da er det lettere for oss å fange slikt opp, sier Sjursen.

Dette oppslaget i Stavanger Aftenblad 16. august førte til at bompengesjef Trond Juvik ble drapstruet på Facebook. Foto: Erik Waage / NRK

– Ekte drapstrusler

Frp-politiker Christian Wedler er en av dem som har fått nok av det opphissede debattklimaet i bompengedebatten på Nord-Jæren. I et debattinnlegg i Aftenbladet tar han et kraftig oppgjør med hva folk lirer av seg på Facebook og andre sosiale medier.

– Jeg synes ikke det folk skriver om mine politiske meningsmotstandere er greit. Jeg har tidligere svart dem og gitt beskjed, men nå synes jeg tiden var inne for å si at alt ikke var greit, forteller Wedler.

Frp-politiker Christian Wedler forteller at han har sett personer blitt drapstruet i bompengedebatten. Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Han viser til kommentarer som at tidligere fylkesordfører Janne Johnsen (H) og nåværende fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) «må stilles for retten for sine svik» i bompengesaken. Men det er langt fra det verste han har sett.

– Det verste jeg har sett er ekte drapstrusler.

– Hva tenker du om det?

– Enten folk diskuterer bompenger, innvandrere eller sykelønnsordning, så tillater man seg helt merkelige ting. Det synes jeg er veldig trist.

– Mange sinte meldinger

Wedlers utspill blir bekreftet av fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal. Hun har foreløpig ikke vurdert å anmelde noen av meldingene hun har mottatt, men uttaler at hun vet andre har vurdert det.

– Jeg får mange meldinger. Det er mange sinte meldinger, sier hun.

Fredag skal fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal og politiet møtes for å diskutere sikkerheten til politikerne. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Nå ønsker fylkesordføreren at de som står bak bompengeaksjonene er deres ansvar bevisst.

– De må bidra til å roe gemyttene og snakke et språk som ikke er med på å øse opp folket ytterligere.

Fredag skal fylkeskommunen og politiet i et ekstraordinært møte for å diskutere og vurdere sikkerhetssituasjonen rundt politiske møter og hvordan politikere skal behandle mulige trusler.

Varsler aksjoner i politikernes hager

Fylkesvaraordfører Marianne Chesak (Ap) er en annen politiker som har måttet tåle mishagsytringer fra bommotstandere den siste tiden. Hun forstår at folk har behov for å uttrykke seg, men er klar på at det går en grense for hva politikere skal tåle å høre.

«Du kommer til å kjenne vreden fra oss om ikke så lenge» eller trusler om å demonstrere i hagen, er meldinger hun har mottatt.

Marianne Chesak måtte snakke med barna sine om trusler hun har mottatt. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Jeg har måttet ta en prat med ungene mine, som kommer hjem før meg. For meg er skrekken at det skal stå folk hjemme i hagen vår, når de kommer hjem fra skolen, sier Chesak.

– Hva tenker du om at det er nødvendig å ta den praten med barna dine?

– Det er nesten litt surrealistisk, men jeg må jo forberede de på at det kan skje. Selv om det er liten sannsynlighet for at det skjer, så er det veldig ubehagelig at barna mine skal bli utsatt for noe slikt, svarer hun.

Politiet etterforsker

Politiet skal vurdere anmeldelsene ut i fra grovheten og alvorligheten i truslene som er skrevet.

Leif Ole Topnes er politiinspektør ved Sør-Vest politidistrikt. Foto: Politi.no

– Å skrive i et kommetarfelt på Facebook, er det samme som å si noe fra en talerstol. En treffer mange, og det som blir skrevet, har slagkraft, sier politiinspektør Leif Ole Topnes ved Sør-Vest politidstrikt.

Han vil ikke vurdere det som er kommet fram i denne saken direkte, men sier at politiet tidligere har reagert med å frata en person våpenlisensen på grunn av truende utsagn på nett.

Kommunenes beredskap er satt i sving

Ifølge Christian Wedlers debattinnlegg i Aftenbladet er det også varslet demonstrasjoner i Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgøs (H) hage.

– Nei, ordfører Christine Sagen Helgø er ikke «en jævla hore» fordi hun er for bomringen. Når noen voksne folk skriver slikt til meg, eller på Facebook, så går min rullegardin ned. Det er overhodet ikke greit når folk planlegger (eller skriver på Facebook at de planlegger) å aksjonere utenfor hennes privatbolig, skriver Wedler.

I kommentarfeltet under debattinnlegget skriver derimot en person at han ser ingen problemer med å aksjonere utenfor huset til Stavanger-ordføreren.

«Hennes beslutninger får alvorlige økonomiske og sosiale konsekvenser for hele MIN familie og omgangskrets. Da er det bare naturlig at hennes familie får kjennskap til Sagen Helgøs handlinger», skriver personen.

Kommentaren har fått 22 «anbefalinger».

Christine Sagen Helgø har varslet beredskapsavdelingen i kommunen om truslene hun har fått. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Jeg er vant til å få kritikk og tåler mye. Men dette er å gå for langt. Det er trusler og personangrep. Generelt er jeg ganske bekymret for denne utviklingen, sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø.

Situasjonen er så spent at beredskapsavdelingene i kommunene på Nord-Jæren er trukket inn i saken. Det skal også være kontakt mellom disse avdelingene og politiet.

– Jeg synes ikke det er greit at dette skal gå utover min familie, forteller Sagen Helgø, som også har måttet snakke med sine barn om situasjonen.