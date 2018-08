Kvinna bak drapstrussel: – Nå har jeg lært

– Jeg vil bare si unnskyld til alle som har blitt berørt og påvirka av kommentaren min. Både Juvik personlig, familien hans og arbeidsplassen hans, sier kvinna, som er i 20-åra, til NRK.

Onsdag skreiv NRK at sjefen i bompengeselskapet Ferde, Trond Juvik, har blitt drapstrua i Facebook-gruppa for bompengemotstandere i Stavanger-området. Trusselen kom som en kommentar under delinga av en Stavanger-Aftenblad-forside der bompengesaken og Juvik var omtalt.

«Sykt at han våger å gå ut med navn. Han skulle hatt ei kule mellom øyene å en bomstasjon opp i rævva!», skrev en person.

Den personen var ei kvinne i 20-åra. Nå angrer hun.

Foto: Skjermbilde fra Facebook

Fikk likerklikk og hjertefjes

– Jeg ville tøffe meg litt. Jeg må ærlig innrømme det, men jeg har lært, og kommer aldri til å gjøre noe slikt igjen, sier hun.

Kvinna er med i Facebook-gruppa, «For vi som er imot bomringen i Sandnes og Stavanger». Flere titalls tusen viser motstand mot den nye bomringen som åpner 1. oktober.

Kvinna er sterkt imot den nye ordningen, og sier hun «blei engasjert og lot seg rive med». Hun omtaler debatten i gruppa som heftig, men ikke på samme nivå som hun la opp til med sin kommentar. Hun fikk flere likerklikk og hjertefjes på kommentaren sin, og andre debattanter sa seg enige, men hun presiserer at hun ikke vil legge ansvaret for ytringa på noen andre enn seg sjøl.

Nå er hun bare lei seg.

– Jeg håper virkelig at de som leser dette kan ta lærdom av det, sier hun.

Onsdag viste tusenvis sin motstand mot den nye bomringen i Rogaland. I Stavanger var det trafikktrøbbel i flere timer. Foto: Helge Hundeide

Ringte og beklagde

Trusselen blei fanga opp av flere medier, og kvinna beskriver det siste døgnet som vondt. Hun aner ikke hvor mange som veit at det var hun som skreiv kommentaren, og synes det er ekkelt å bevege seg ute.

Onsdag kveld ringte hun også til Trond Juvik.

– Jeg var kvalm da jeg slo nummeret, og skvatt da han tok telefonen. Han sa at han skulle snakke med politiet, sier hun.

Kvinna har bedt Juvik trekke anmeldelsen, men veit ennå ikke om han kommer til å gjøre det.

Dette oppslaget i Stavanger Aftenblad 16. august førte til at bompengesjef Trond Juvik ble drapstruet på Facebook. Foto: Erik Waage / NRK

– Dette kan påvirke hele framtida mi. Jeg har googla, og risikerer opptil tre år i fengsel. Jeg har ingenting på rullebladet fra før, sier hun.

Uvisst om anmeldelsen blir trukket

Juvik bekrefter overfor NRK at kvinna har ringt ham.

– Det var voksent gjort av henne, sier han.

Han setter pris på at kvinna tok kontakt, fordi det ofte er vanskelig å vite hvem som står bak slike ytringer.

Om anmeldelsen trekkes, veit han ennå ikke.

– Vi har en policy på at vi ikke skal ta lett på slike ting, men samtidig er det ikke vanlig at folk som står bak slike trusler, unnskylder seg, sier han.

Juvik har avtalt å ringe henne når avgjørelsen er tatt.