Situasjonen i Ukraina kan ramme sparepengane dine

– Ynskjer du å vere heilt trygg kan du like gjerne ta ut pengane frå aksjefondet i dag og setje dei i banken, seier forbrukarøkonom hjå Sparebank 1 Magne Gundersen.

Russland angrip Ukraina. Sanksjonar vart sett i gang og Europa går inn i ei ny krise.

Fleire skal vere drepne og norske ukrainarar er redde og sinte.

Sjølv dei som ikkje er direkte råka, kan merke krisa på sin eigen personlege økonomi.

For allereie no kan det vere at sparepengane dine vert mindre og mindre verd grunna ein invasjon tusenvis av kilometer vekke.

Børsen i Moskva har stupt. Fleire andre stadar i verda, også i Noreg, har den gått ned.

Om du har sparepengar i eit aksjefond kan det hende at du er medeigar i eit selskap som står i fullstendig krise nett no.

Men om du skal gjere noko med det, kjem an på kva tid du vil trenge pengane dine, seier økonomen.

Aksjar og aksjefond Ekspandér faktaboks Ein aksje er éin eigardel i eit aksjeselskap. Selskap kan ha alt frå hundre til mange tusen aksjar, og kor stor del av selskapet ei einskild aksje er vil avhenge av det. Eit aksjefond er eit utval av minst 16 aksjar, men ofte mange fleire, sett saman i ein pakke. Aksjefond vert gjerne forvalta av profesjonelle aktørar som ein bank. Om du sparar i fond er det gjerne banken som kjøpar og sel aksjar for deg og tek ein del av den moglege avkastninga som profitt. Kjelde: DNB.no

– Vi er i ein periode med stor usikkerheit

Han fortel at småspararar vanlegvis sparar i aksjefond. Dimed kan eg og du vere medeigarar i selskap både i Europa og lenger ute i verda.

Om marknaden generelt går ned vil desse fonda tape seg i verdi.

– Men det er ikkje nokon risiko, slik eg ser det i alle fall, at heilt vanlege, breie aksjefond skal falle, seier Gundersen.

For sjølv om børsane har gått ned, vil det snu oppover ein eller annan gong, meiner han.

I DNB sin marknadsinnsikt meiner dei at krisa kan vere ei moglegheit for å kjøpe aksjar og tene pengar, so lenge den ikkje varar for lenge.

Magne Gundersen er forbrukarøkonom hjå Sparebank 1. Foto: Tommy Normann

Sjølv seier Gundersen at han sit roleg i båten. Han trur ikkje det er naudsynt å gjere noko med fonda dine om du ikkje skal bruke dei snart.

– Har du ein langsiktig plan for pengane dine og du ikkje skal bruke dei på fleire år, tenkjer eg at du skal halde fram å spare dei i aksjefond, sjølv om du no vil oppleve at verdien av sparepengane dine vil falle noko, seier han.

Men rådet er noko anna om du er ung og planlegg å kjøpe hus innan dei neste åra.

– Du kan like gjerne ta ut pengane i dag

Men er du i etableringsfasen og planlegg å kjøpe hus innan dei neste par-tre åra kan krisa i Ukraina skade økonomien din.

– Nett no er det veldig usikkert. To-tre år er ganske lang tid i aksjemarknaden, men det er vanskeleg å sei no om du vil sitje att med meir pengar i eit aksjefond om to-tre år enn om du hadde teke dei ut i dag, seier Gundersen.

Han meiner at ein i eit korttidsperspektiv kan spare meir på å ha pengar i banken enn i fond – i alle fall i krisetider.

– So er du usikker i dag berre tek du ut pengane om du veit at du treng dei om to til tre år, seier Gundersen.

Han er klår på at renter i banken i lengda vanlegvis gjev dårlegare avkastning enn eit fond.

Nøkkelordet er likevel «i lengda».

– Om du veit at du har bruk for pengane dine om berre eit par år, so kan du kanskje like gjerne ta dei ut i dag, berre for å vere heilt sikker, seier Gundersen.