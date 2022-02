Dette har skjedd:

Ved sekstiden torsdag morgen norsk tid hørtes flyalarmen i Kyiv. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ber folk i landet holde seg hjemme. Han forsøkte å ringe Putin i går kveld, men fikk ingen i tale.

Se direktebilder fra Kyiv

Angrep i flere byer

Russiske styrker skal ha gått i land ved Odesa, melder nyhetsbyrået Interfax. Ukrainske myndigheter på sin side melder at de russiske rapportene fra havnebyen er falske.

Ukrainsk militære melder at luftforsvaret har skutt ned flere russiske fly og et helikopter øst i Ukraina. Dette benektes fra russisk side.

Kharkiv er utsatt for rakettangrep og et militært kommandosenter der er truffet av et russisk missil, ifølge det ukrainske innenriksdepartement.

Flere eksplosjoner er i morgentimene hørt i den ukrainske havnebyen Mariupol ved Azovhavet, nær grensen mot Russland, melder Reuters.

Flyalarmen er også hørt i storbyen Lviv, i det vestlige Ukraina, nær grensen til Polen. Det rapporterer nyhetsbyrået AFP.

Mange satte seg i bilene sine og kjørte ut av hovedstaden Kyiv etter Putins tale der han sa at et angrep er i gang. Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

Ukrainske grensevakter sier de blir angrepet med artilleri fra hviterussisk og russisk side av landets grense mot nord. Ifølge nyhetsbyrået AFP blir ilden besvart.

Ukrinske myndigheter sier at landet er under konstante cyberangrep, melder Reuters. Også tidligere i uka har ukrainske nettsider og -tjenester blitt angrepet av datahackere.

Gro Holm rapporterer fra Kyiv

Ukrainas utenriksminister anklager Russland for å ha gått til full krig.

Det russiske forsvarsdepartementet sier at de skyter mot militære mål med presisjonsvåpen, og at sivilbefolkningen ikke er i fare.

Den russiske presidenten Vladimir Putin holdt en tale som ble vist på statlig TV ved 04-tiden i natt norsk tid. Der gjorde Putin det klart at et militært angrep er satt i gang i Donbas-regionen øst i Ukraina.

Ut fra talen er det uklart hvor omfattende angrepet skulle bli. Russiske myndigheter sier at de målrettet går etter å ødelegge ukrainsk militær infrastruktur med presisjonsvåpen, og at de ikke angriper ukrainske byer, melder det russiske nyhetsbyrået Ria.

Kart over Øst-Ukraina som viser de opprørskontrollerte områdene samt regionene Luhansk og Donetsk.

Påstand om folkemord

Putin hevdet at Russland i 30 år har forsøkt å få til en avtale med Nato og USA om Russlands sikkerhet, uten å ha lyktes.

– Dette har blitt et spørsmål om liv og død for Russland, det har blitt en reell trussel, sa Putin.

Han gjentok påstanden om at det pågår et «folkemord» i de russiskstøttede opprørsregionene i Øst-Ukraina.

– Russland vil demilitarisere og denazifisere Ukraina, understreket den russiske presidenten.

Satellittbilde viser oppstilte militære kjøretøy på Bokov flybase ved Mazyr i Hviterussland, fotografert 22. februar 2022. Foto: Maxar technologies / AP

Putin sier han ikke vil okkupere

Det er ikke klart ut fra Putins tale om det russiske angrepet skal begrenses til Øst-Ukraina, eller om det skal omfatte større deler av landet, eller hele Ukraina.

Men presidenten påpekte at Russland ikke ønsker å okkupere nabolandet.

Ifølge Putin er uunngåelig at det blir militære kamper. Han kom med en oppfordring til Ukrainas militære.

– Jeg oppfordrer de ukrainske militære til å legge ned våpnene og dra hjem, sa presidenten.

Han henvendte seg også til Russlands militære styrker, og sa at han regner med at de militære utfører sin plikt. Han regner med deres patriotisme, og at oppnår målene som er satt.

All sivil flytrafikk over Ukraina har opphørt, viser en oversikt fra Flightradar24. Foto: Skjermdump Flightradar24

Krangel i sikkerhetsrådet i FN

Det brøt ut full krangel mellom Ukraina og Russland i FNs sikkerhetsråd i natt. De vestlige landene i rådet fordømte den russiske invasjonen som Putin ga klarsignal til i natt.

FNs generalsekretær António Guterres sier at nattens møte i Sikkerhetsrådet representerer hans tristeste øyeblikk som FN-sjef.

– Jeg ba Putin, fra bunnen av mitt hjerte, om å stoppe soldatene sine fra offensiven i Ukraina, og om å gi freden en sjanse, sa han på en følelsesladd pressekonferanse etter nattens hastemøte.

FNs sikkerhetsråd diskuterer Ukraina-krisen

– I humanitetens navn, bring dine tropper tilbake til Russland, og stopp dette som kan bli den verste krigen i dette århundre, med ødeleggende følger for både Ukraina og Russland, og for den globale økonomien, lød Guterres' oppfordring til Putin.

– Denne krigen er meningsløs, og den bryter med prinsippene i FN-charteret. Den vil føre til masse lidelse. Det er vanskelig å si hvor mange mennesker som blir drept, hvor mange som drives på flukt og hvor mange som mister håpet, sa han.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg fordømmer angrepet og sier det er et alvorlig brudd på folkeretten.