Moskva-børs stuper – oljeprisen over 100 dollar

I natt kom nyheten som markedet har fryktet, som utløste en kraftig nedgang for aksjer i markedene som var åpne.

Klokken 09.00 åpnet Oslo Børs, hvor Hovedindeksen falt umiddelbart med 1,75 prosent.

Børsstup i Moskva

De russiske børsene åpnet imidlertid ikke som planlagt i morges. Moskva-børsen ble stanset for handel fra start. Klokken 10.00 lokal tid åpnet børsene.

Den russiske RTS-indeksen, som omfatter 50 store russiske selskaper, stuper 30 prosent.

Hard medfart får blant annet Russlands største bank, statseide Sberbank, som faller 28 prosent.

Banken har hittil unnsluppet tøffe sanksjoner, men USA varslet i går at Sberbank vil rammes av sanksjoner om Russland invaderer Ukraina, ifølge Reuters.

Gasskjempen Gazprom, som Oljefondet har investert i, faller 12 prosent.

Også i Asia har børsene falt kraftig i natt. Den japanske Nikkei-børsene er ned 1,81 prosent, mens Hongkong-børsen Hang Seng er ned 3,61 prosent.

Gass- og oljepris til værs

I råvaremarkedet har Russlands invasjon sendt både olje- og gassprisen til værs.

Torsdag morgen koster et fat nordsjøolje over 100 dollar for første gang siden 2014, og koster 103 dollar etter en oppgang på over 5 prosent.

Prisen for naturgass har steget med 30 prosent i den nederlandske indeksen, ifølge Bloomberg.

Gassprisen er så høy at den tilsvarer en oljepris på 200 dollar fatet, ifølge råvarestrateg Bjarne Schieldrop i SEB.

– Det er veldig høyt, sier han til NRK, og forklarer hvorfor gassen er dyrere enn olje:

– Naturgass er en mer klønete energiform enn olje. Den krever dyre LNG-skip og havner for å skipe gass ut og inn. Ellers krever den store rørledninger som går hundrevis av kilometer fra Sibir til Europa. Gass er vanskelig å transportere, lagre og mer ufleksibelt enn olje, sier han.

Sjefanalytiker for råvarer i Seb, Bjarne Schieldrop. Foto: SEB

Tror gassflyten kan stanse opp

Russland er én av verdens største olje- og gassprodusenter, og mindre gass fra Russland til Europa har sendt opp gassprisen siden i høst.

Omtrent 40 prosent av gassen som Europa bruker, kommer fra Russland. Gjennom Ukraina, Polen og Østersjøen går viktige rørledninger.

– Nå er det store militære aktiviteter i Ukraina. Det gjør at man høyst sannsynlig vil få en stopp i transport av gass gjennom Ukraina til Europa i en periode. Det er store volumer, sier Schieldrop.

Han tror Europa kan skaffe mer energi ved å brenne mer kull, få mer gass fra Nordsjøen og verdensmarkedet ellers. Men at bortfallet likevel er vanskelig å tette med andre kilder.

– Det er grenser for hvor mye man kan tilpasse seg. Det betyr at naturgassprisen går kraftig opp, mens olje er mer praktisk, lettere å lagre og transportere, sier han.