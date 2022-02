– Dette blir dyrt altså. Det blir første gangen jeg fyller for over tusen kroner. Den første bilen jeg kjøpte, kunne jeg fylle tanken for førti kroner, sier Atle Rise.

Den første bilen Rise kjøpe kunne fylles for førti kroner. Foto: Arild Eskeland / NRK

Han måtte tirsdag ettermiddag fylle tanken på bilen. De som følger nøye med på drivstoffprisene, vet at dette ikke er den billigste dagen i uken.

Men må man, så må man.

– 21,34 kroner per liter. Det er sikkert den dyreste bensinen jeg har kjøpt i mitt liv.

I går sendte Ukraina-konflikten oljeprisen til sitt høyeste nivå siden oljekrasjet i 2014.

Helt opp over 99 dollar per fat.

Slår ut med litt forsinkelser

Som et produkt av olje, er det naturlig å tenke at prisen på bensin og diesel vil følge en lignende utvikling som oljeprisen.

Likevel har ikke prisen på drivstoff skutt i været på samme måte som oljen har.

Tore Guldbrandsøy, analytiker i Rystad Energy. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Det tar gjerne litt tid før prisen på olje slår ut på prisen på bensin og diesel, sier analytiker Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy.

Oljeprisen har steget jevnt den siste tiden, mye på grunn av et samfunn som er i oppstartsfasen etter to år med pandemi.

– Etterspørselen har kommet tilbake, siden samfunnet har blitt mer aktivt etter pandemien. Samtidig er tilgangen på olje ikke tatt seg opp like raskt, sier Guldbrandsøy.

Ukraina-krisen skaper usikkerhet

Med en situasjon i Ukraina som bli mer og mer anspent for hver dag, gir det mye usikkerhet rundt prisen på olje- og gass.

– Hvis flere land sier de ikke vil kjøpe olje fra Russland, vil det bli stor mangel på olje, som vil føre til veldig høye priser.

Det kan gi enda høyere priser på drivstoff.

Flere land har kommet med kraftige sanksjoner mot Russland etter at president Vladimir Putin anerkjente de opprørskontrollerte områdene Donetsk og Luhansk som uavhengige.

– Det er ikke usannsynlig at oljeprisen vil gå over 100 dollar fatet, den kan også bli betydelig mye høyere, alt etter hvilke sanksjoner som kommer, sier Guldbrandsøy.

I første omgang er det den norske statskassa som vil tjene godt på høye oljepriser, mens vi gjerne kan vente seg høyere bensin- og dieselpriser.

En bensin- og dieselpris på over 20 kroner er noe man gjerne må venne seg til i tiden framover. Foto: Arild Eskeland / NRK

En forsmak på det, har allerede Atle Rise fått kjenne på lommeboka

– Trøst og bære. 1186,28 kroner, sier hans etter at tanken er fylt opp.

– Det er ganske spinnvilt?

– Det er det verste jeg har sett altså, avslutter Rise.