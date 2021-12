Er redd for å bli syk igjen. Nå holder hun datteren hjemme fra barnehagen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mens tusenvis av innbyggere i Stavanger er samlet på torget for nok en gjenåpningsfest, lukker Pia døren til leiligheten sin i Oslo.

Hun synes Norge er som et tohodet troll.

– Det ene hodet har munnbind og er i en pandemi, mens det andre har mistet alle hemninger, eller i hvert fall det meste av smittevern.

Pia har med laptopen og en hobbyboks med lim og glitter og sånn. Hun skal ikke på kontoret på en stund, og datteren skal ikke i barnehagen.

Det sitter langt inne. Men det er fordi hun er redd.

Pia har våket mange timer over sin syke datter etter gjenåpningen. – Jeg kan ikke ta sjansen på at noen av oss blir syke igjen. Foto: Pia

Utslitte etter gjenåpningen

Pia er en av mange foreldre som tok kontakt med NRK etter å ha lest om småbarnsforeldre som er utslitte etter gjenåpningen.

Økte forpliktelser i samfunnet i kombinasjon med mye sykdom har tæret på mange.

Pia er fra Karmøy, men bor i Oslo sammen med datteren på fire og et halvt år. NRK har valgt å bare bruke fornavnet til Pia av hensyn til datteren.

Vanligvis er datteren i barnehagen mens Pia er på jobb som jurist i staten.

Men nå føler hun seg tryggest hjemme.

Hun synes ikke at myndighetene har strenge nok regler for å begrense smitte.

Pia og datteren har vært veldig mye syke etter gjenåpningen. Hun ramser opp virus som en fagperson:

– Adenovirus, parainfluensa, norovirus, øyekatarr, halsbetennelse, ørebetennelse og ikke minst masse feber og forkjølelse.

Det er skummelt å si høyt at en savner restriksjoner. For Pia har det likevel gått så langt at hun tør.

– Helt ærlig så savner jeg restriksjoner og gult eller rødt nivå i barnehagen, sier hun.

Dette er trafikklysmodellen Ekspandér faktaboks Grønt nivå: Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene og normalt renhold

Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag Gult nivå: Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene og forsterket renhold

Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Hele klasser regnes som en kohort

To kohorter kan samarbeide utendørs

Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter

Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)

Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser

Kohortvis/trinnvis gruppeinndeling på SFO

Unngå trengsel og store samlinger

Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt Rødt nivå Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene og forsterket renhold

Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele klasser inn i mindre kohorter (klassestørrelsen halveres)

To kohorter kan samarbeide utendørs

Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter

Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)

Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig

Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte som ikke tilhører samme kohort

Unngå trengsel og store samlinger

Samme kohorter på SFO som i skolen

Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever Kilde: Helsedirektoratet

Frivillig hjemmekontor

– Jeg er redd vi skal blir syke igjen, sier hun.

Pia ble behandlet med cellegift mot brystkreft tidligere i år. Kreften er borte nå, og hun er ikke i risikogruppen lenger. Men hun kjenner hun er sliten. Da er det ekstra tøft når forkjølelsene kommer slag i slag. Foto: Privat

Det er ikke bare covid-19 hun frykter, men influensa og andre luftveisinfeksjoner.

De virusene som nå overbelaster flere av sykehusene så mye at de har økt beredskapen og ber leger være strengere med innleggelsene.

Pia og datteren blir hjemme til hun er vaksinert mot influensa.

Koronasmittetallene har heller aldri vært så høye som nå.

Savner forebygging

Vi ble faktisk advart om dette. Folkehelseinstituttet kom med en egen risikovurdering i juli 2021:

«Norge bør forberede seg på kraftigere utbrudd av luftveisinfeksjoner som influensa, RS-virusinfeksjon og kikhoste denne vinteren» (ekstern lenke).

PÅ HJEMMEKONTORET: Pia er kritisk til at FHI og myndighetene advarte mot høyt smittetrykk i forkjølelsessesongen, men droppet forebyggingen. – Nå føler jeg at det eneste rette for oss er å være hjemme. Foto: Pia

Likevel: Barnehager og skoler driftes normalt, uten det myndighetene kaller «begrensende smitteverntiltak».

Trafikklysmodellen og kohorter er historie. Ansatte og vikarer kan igjen hoppe fra en avdeling i barnehagen til den neste.

Tiden med reduserte åpningstider er også forbi. Utenom barnehagene som må ha det på grunn av høyt sykefravær.

Senest onsdag sa statsminister Jonas Gahr Støre at koronapandemien ikke er over, men at Norge må unngå en ny nedstengning. Regjeringas strategi er fremdeles først og fremst å hindre overbelastning på sykehusene.

Vaksinasjon mot korona, utstrakt testing og isolasjon ved påvist korona er fortsatt de fremste virkemidlene.

Pia er kritisk til at FHI og myndighetene advarte mot høyt smittetrykk, men droppet forebyggingen.

– Vi kunne vært foruten all den smitten som er i samfunnet nå. Det er ikke nødvendig, sier hun.

– Norge burde være i forkant

Pia får støtte fra lege, epidemiolog og samfunnsøkonom Gunhild Alvik Nyborg.

Gunhild Alvik Nyborg mener Norge har valgt feil strategi for å håndtere koronapandemien. Foto: Privat

– Det hadde det vært vesentlig mindre smitte om vi hadde fortsatt med det vi har lært fra tidligere i pandemien, sier hun.

Nyborg er generelt uenig i Norges nåværende strategi for å håndtere koronapandemien.

Siden august har strategien vært en «normal hverdag med økt beredskap» (ekstern lenke).

Men det fungerer ikke, mener Nyborg.

– Det er uheldig at det ikke blir gjort noe før det er absolutt nødvendig. Vi burde være i forkant, sier Nyborg, som foreslår konkrete tiltak i en kronikk på nrk.no.

– Positivitetsraten, altså andelen positive koronatester, ligger på 14 prosent i Norge nå, og skolene og barnehagene driftes som normalt, sier Nyborg.

Til sammenligning stengte skolene i New York da denne raten var på 3 prosent (ekstern lenke).

Hvorfor er så mange syke nå?

Det er naturlig at vi blir lettere syke etter en lang periode med høyt smittevern, men Nyborg håper det skal forskes på om det utelukkende er så enkelt.

– Jeg har lurt på om covid-19 kan være litt som meslinger. Immunforsvaret vårt glemmer hva det er immunt mot, og at vi derfor blir mer syke.

– Da kan smitten spre seg lettere igjen. Det må selvsagt forskes på, det er mye vi ikke vet om dette viruset ennå, sier hun.

Foreslår fast gult nivå

Hovedpoenget til Pia er at barnehagene bør ta med seg lærdommen fra pandemien i stedet for å glemme den opparbeida kunnskapen om hvordan en kan forebygge smitte.

Hun foreslår gult nivå i barnehagene hver forkjølelsessesong.

Pia har fått dårlig samvittighet av holde datteren hjemme fra barnehagen. – Men hun har forsikret meg om at hun har det gøy hjemme, sier Pia. Foto: Pia

– Vi beviste jo i pandemien at det fungerer. Det var svært lite sykdom, og trivselen var kjempehøy.

Pia får støtte fra Nyborg.

– Det hadde vært mindre smitte med for eksempel gult nivå nå, sier hun.

NRK har tidligere skrevet om hvordan barn og voksne i barnehagen trivdes på gult og rødt nivå.

Barnehagene sa det ga roligere barn, mindre konflikter og bedre læring. De ansatte mente de hadde mer tid til barna, og at mindre grupper gjorde det lettere å tilpasse dagen etter barnas ønsker og behov.

– På smertegrensen

Legen og epidemiologen Nyborg er mest opptatt av å begrense smitten av covid-19, men hun forstår godt at Pia og andre småbarnsforeldre kjenner påkjenningen av all den andre smitten også.

– Norge har valgt en strategi som gjør at både samfunnet, mange småbarnsforeldre og enkeltpersoner holdes helt på smertegrensen av hva vi kan tåle.

Smertegrensen har Pia kjent på en stund nå.

Derfor velger hun å gjøre det hun mener er rett for henne og datteren. I smittefri luft hjemme.