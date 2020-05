– Korona-pandemien gjorde barnehagene bedre

– Hiv og hoi! Alle mann på rekke. Nå blir det skattejakt!

Ivrige unger samler seg rundt Jon Morten i Stavåsbakken barnehage i Elverum. De skal ut på tur og lete etter skatten som er gjemt i skogen ved barnehagen.

Barnehagen måtte legge om drifta da de åpent igjen med strenge krav til smittevern. Ett av grepene var å legge barnehagedagene ut. Nå er det bare unntaksvis at de tilbringer tida inne.

Resultatet er mer fornøyde barn og voksne.

PÅ TOKT: Jon Morten Myhre Pram har tatt med gruppa han leder ut for å finne skatter. Han mener de voksne har fått mer tid mer barna etter gjenåpninga. Foto: Anne Næsheim / NRK

– Vi har mer tid til hvert enkelt barn. Det har gitt blidere og tryggere barn, sier Jon Morten Myhre Pram som er pedagogisk leder i barnehagen.

Foreldreparet Pål Syljuseth og Liv Grytli Mostuen merker også at det har skjedd en endring.

– Nå henter vi hjem unger som er så skitne av å være ute, at de må rett i dusjen. Det er sånn det skal være, sier Pål.

Mener dette er fremtidas barnehage

Barnehagen i Elverum er ikke alene om å synes at barnehagedagene har blitt bedre etter gjenåpninga. Utdanningsforbundet sier det er tilbakemeldingen fra barnehager landet rundt.

– Jeg tror foreldre, barn og ansatte har fått se hva barnehagen kan være med god bemanning og små grupper. Dette har gitt mersmak, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

FORELDRENE: Pål Syljuset og Liv Grytli Mostuen er glade for at barna er mer ute og mener kortere åpningstider er greit, om det må til. Foto: Anne Næsheim / NRK

Det er særlig noen endringer som trekkes frem som positive blant barnehagene NRK har snakket med:

Mindre barnegrupper med faste voksne

Mer tid utendørs

Flere voksne til å ta seg av barna gjennom dagen

Barnehagene sier det har gitt roligere barn, mindre konflikter og bedre læring. De ansatte mener de har mer tid til barna, og at mindre grupper gjør det lettere å tilpasse dagen etter barnas ønsker og behov.

KAMPSAK: Steffen Hendal mener endringene barnehagene ser, er beviset på at barnehagene trenger flere ansatte.

Handal mener dette er måten å drive barnehage på i fremtida. Han kaller det et skille, der fokuset flyttes vekk fra hva som er best for samfunnet til hva som er best for barna.

– Da må vi ha bedre bemanning og mer kompetanse inn i barnehagene, sier Handal.

– Urealistisk å drive barnehage på denne måten

Men for å få til disse endringen har barnehagene vært nødt til å ha kortere åpningstider. Det er forutsetningen for at de kan være flere voksne på jobb samtidig.

Private barnehagers landsforbund (PBL) mener det er urealistisk å drive på denne måten i lang tid fremover.

– Det er som å ønske seg jul fire ganger i året, sier Espen Rokkan, som er leder for arbeidsgiveravdelingen i PBL.

UREALISTISK:Espen Rokkan i PBL mener det ikke er mulig å holde samme bemanning gjennom dagen som nå med utvida åpningstid. Foto: PBL

Han sier reduserte åpningstider rammer foreldre i jobb. Dessuten vil det koste for mye å ha samme bemanning som nå, når åpningstidene utvides.

– Vi blir selvsagt glade om det kommer mer penger, men det tror jeg ikke kommer til å skje på kort sikt, sier Rokkan.

Også PBL har fått tilbakemeldinger fra barnehager som er mer fornøyde med hverdagen nå enn før korona-tiltakene, men Rokkan mener det er for tidlig å konkludere med at dette er måten å drive på.

Les også: Private barnehager savner støtte fra kommunen til smitteverntiltak

Utebarnehage har kommet for å bli

SKATTEJAKT: Theo Emilian Solberg Kaspersen, Helle Utvær Prøven og Mille Lindmo Bråten lette og fant. Foto: Anne Næsheim / NRK

Onsdag kom nyheten om at helsemyndighetene åpner for større barnegrupper i skoler og barnehager fra 2.juni.

Men i Stavåsbakken barnehage er de så fornøyde med den nye hverdagen, at de vil endre måten å drive på. Mer utetid er kommet for å bli.

Enhetsleder Kathrine Øverby sier likevel at det blir en utfordring å få til det samme som nå, når åpningstidene blir mer normale. Da må bemanninga fordeles utover dagen, slik at det er voksne på jobb fra tidlig morgen til sen ettermiddag.

Hun mener dette viser behovet for økt bemanning i barnehagene.

– Det er dette vi har ropt om i flere år. Mer bemanning gjennom hele dagen.