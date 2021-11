Støre orienterer om koronasituasjonen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Klokka 12 skal regjeringa og helsemyndigheitene også halde pressekonferanse om nye koronatiltak.

Tysdag morgon varsla Støre ein ny offensiv for å auke vaksineringa med tredje vaksinedose. Det vil avlaste helsetenesta, meiner han.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) meiner det er viktig å prioritere vaksinering no. Foto: Annika Byrde / NTB

– Vi følger veldig med på innleggingar og belastninga på helsetenesta. Vi må sørge for at helsetenesta er godt rusta opp, og at vi kan hindre nedstenging med dei store økonomiske og sosiale konsekvensane det har, sa Støre til NRK.

Isolasjon- og karantenekrav

Måndag tok regjeringa fleire grep for å forsinke spreiinga av omikronvarianten.

Blant tiltaka var forlenga isolasjonstid ved smitte, og smittekarantene i ti dagar for alle medlemmer av ein husstand.

Tiltaka gjeld berre der det er grunn til å tru at det er omikron-smitte. Får ein stadfesta at det ikkje er omikron, opphøyrer plikta om isolasjon og karantene.

Opposisjonen har tidlegare kritisert regjeringa for å ikkje ha ein tydeleg koronaplan, og for å ikkje ha sterke nok tiltak.

– Eg skjønar at folk er urolege når smitten aukar. Situasjonen er veldig annleis no enn for to år sidan, då det var smitte og ikkje noko vern, seier Støre og viser til at fleirtalet er vaksinerte no.