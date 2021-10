Stokka er oppvokst i den lille bygda Marvik i Suldal og bor på Jørpeland. Han kjenner Ryfylke godt. En av sakene han har jobbet mye med er den svært rasutsatte riksvei 13.

Siden 2009 har Stokka flere ganger rykket ut til store steinras og intervjuet fortvilede innbyggere og utålmodige lokalpolitikere.

Torsdag formiddag kjørte han nordover fra Jørpeland til Sand i Ryfylke på riksvei 13. Dagens oppdrag var å dekke en konferanse i Sand.

Bare et kvarter av kjøreturen gjensto da det plutselig dukket opp store steinmasser i veien.

– Det var en vegg av stein. Det så ut som hele fjellsiden hadde rast ned, det var et helt uvirkelig syn. Jeg ble skjelven og redd, sier Stokka.

Raset gikk i 10-tiden mellom Erfjord og Sand ved Lovraeidet. Det var rundt ti meter bredt.

Ingen personer ble skadd.

Ringte politiet og varslet andre

Stokka var den første som kom fram til sørsiden av raset. Trolig har raset gått svært kort tid før han kom kjørende.

– Det kan ikke ha vært mange sekunder eller minutter, for jeg var den første bilen, sier han.

Han skjønte raskt at han måtte legge vekk reporterrollen.

– Jeg tok ett bilde og kom meg vekk så fort som mulig.

Dette bildet tok Magnus Stokka da han kom til rasstedet torsdag formiddag. Foto: Magnus Stokka / NRK

Etter at han hadde sikret seg et bildebevis av raset, fikk Stokka stoppet bilen som kom bak. Han ringte så politiet og varslet om raset.

– Det var på med nødblinken og refleksvesten, og så få vekk andre biler. Jeg tenkte at her kan det skje ras igjen. Det gjaldt å komme seg i sikkerhet og sørge for at ikke flere kom inn i området.

Etter hvert kom Statens vegvesen med mannskap som stoppet og dirigerte trafikken i området.

På nordsiden av raset var det Svein Tore Edland som kom først.

Store nedbørsmengder

Ifølge Stokka var det svært store steiner som hadde rast ned fjellveggen.

– Det er definitivt det største raset som har gått der på alle de årene jeg har dekket denne rasproblematikken. Det var store, store steinblokker på flere tonn.

Stokka vet godt at faren for ras øker med store nedbørsmengder. Denne dagen kjørte han saktere enn vanlig og observerte store mengder vann i veibanen.

– Det fosset vann ned fra fjellsidene. Men selv om jeg var obs på ras, tenker en at en aldri opplever det selv. At andre havner oppi det. Så var det altså nære på for min del i dag.

Mener flaks reddet ham

I 2018 kåret NRK Norges verste vei. Riksvei 13 var blant kandidatene.

– Vi har sagt og gjentatt flere ganger at det er flaks at liv ikke har gått tapt. Og nå var det jeg som opplevde å ha flaks, sier Stokka.

Han mener torsdagens hendelse viser helt klart hvor rasfarlig veien er.

– Jeg tenker på dem som har dette som sin daglige vei til jobb og skole og hvor ekkelt det er for dem å tenke på at det kan skje et ras når som helst.

Torsdag kveld melder Vegvesenet at riksvei 13 kan bli åpnet allerede etter noen dager. Veien skulle i utgangspunktet være stengt i en uke.