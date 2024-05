Landstreffet i Stavanger (LS) er i gang. Norges største russetreff.

15.000 russ samles den første helga i mai for en av Norges største festivaler.

De samles i Kongeparken på Ålgård i Rogaland. Tettstedet har rundt 9000 innbyggere.

Siri Ueland leier ut kjellerleiligheten hennes til russ gjennom Airbnb. I starten av februar la hun ut leiligheten på nettsiden, og i løpet av den dagen var boplassen bestilt av russen.

– Jeg er ikke alene om dette. Jeg vet om flere som leier ut huset og reiser vekk på hytta under russetreffet, sier Ueland.

Siri Ueland leier ut kjelleren til russ under landstreffet i Stavanger Foto: Privat

Men Ueland-familien bor som de pleier i etasjen over mens russen inntar kjelleren.

Skrur ikke prisene opp for russen

Hun gjorde også det samme i fjor. Da ble kjellerleiligheten booket for russetreffet allerede i september.

– Guttene som leide i fjor var eksemplariske og flotte. Vi er ikke redd for mye bråk, og vi har hatt gode erfaringer, sier hun.

Prisene har hun valgt å ikke skru opp, selv om konkurransen om plassene er stor.

– Jeg ønsker at russen skal ha det kjekt og ikke føle at de blir ruinert. Det er allerede en dyr nok tid for dem. Når de får det rimelig forventer jeg også at de holder det fint.

Hun leier ut kjelleren for en totalpris på 700 kroner natta. I fjor lot hun seks russ sove over.

På Airbnb er nesten alt utsolgt. Per 2. mai er det kun to steder tilgjengelig for leie gjennom nettstedet. Prisene på disse to er 10.000 og 13.000 kroner per natt.

Ordføreren: – Det er en unntakstilstand

Ålgård ligger i Gjesdal kommune, der Frode Fjeldsbø (Ap) er ordfører.

– Vi er stolte av at vi får besøk av så mange russ hvert eneste år. Ålgård står litt på hodet, men vi liker det, sier han.

Ordfører i Gjesdal kommune, Frode Fjeldsbø (Ap). Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Ordføreren er godt kjent med at mange leier ut boligene sine for russen.

– Jeg opplever at innbyggerne tar dem godt imot, sier han.

Fjeldsbø erkjenner at det blir mye bråk og at det går ut over nattesøvnen til mange innbyggere.

– Men folk flest er positive og aksepterer at det er en unntakstilstand denne helgen, sier han.

Bilde fra Landstreffet i Stavanger i fjor. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Russ: – Investering i å ha det gøy

Russ Marte Olsson Sørbø og gjengen hun reiser med i helga kommer fra Ålgård. Derfor bor de hjemme mens landstreffet pågår.

– Det gjør at vi kommer godt ut av dette økonomisk i motsetning til andre russ. Vi kommer likevel til å bruke en del penger. Dette er en investering i å ha det gøy, sier Sørbø.

Denne russen gleder seg til russetreffet. Fra venstre, Maria Haugalid, Marte Olsson Sørbø, Sara Bakkene og Isabell Mathilde Svahn. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Hva blir høydepunktet?

– Wiz Khalifa, sier hun.

Utleier: – Håper ingenting blir ødelagt

Leah Lill Lykke leier ut leiligheten hennes til fire russejenter fra Asker. Hun opplever at folk som bor på Ålgård er lei av alt styr og bråk, slik at de gjerne reiser til fjells mens de leier ut bostedet.

– Jeg føler ungdommen i dag er litt annerledes enn da jeg var ungdom. Men jeg håper de får det fint og at ingenting blir ødelagt, sier Lykke.

Hun bor i andre og tredje etasje mens russejentene leier første etasje.

Mye forandres på Ålgård når russetreffet pågår. Foto: Stella Marie Brevik / NRK

Kaos på butikken

Men det er ikke bare utleiemarkedet som merker inntoget av den festglade russen.

Veronica Dirdal er kjøpmann på Rema 1000 Opstad på Ålgård, like ved Kongeparken. Hun sier det som regel blir kaos på butikkene under russetreffet.

– Vi ser ikke fram til denne helga på grunn av mye arbeid i forkant og mye kaos, sier hun.

Kjøpmann på Rema 1000 Opstad på Ålgård, Veronica Dirdal. Foto: Stella Marie Brevik / NRK

De leier inn vakter for å holde orden. Stamkundene sier hun som regel velger andre butikker når russetreffet begynner.

– Derfor har vi omtrent samme omsetning som andre helger, sier Dirdal.