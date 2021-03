– Det er positivt at det nå settes av penger til rassikring av Rødsliane på riksvei 13. Men vi ville hatt byggestart nå, sier ordfører i Suldal, Gerd Helen Bø.

Siden 90-tallet har kommunen og innbyggerne kjempet for at det skal bygges tunnel forbi den farligste rasstrekningen i Rogaland.

Bare det siste halvåret har Statens vegvesen registrert 12 større og mindre skred på strekningen fra Nesvik i Suldal til Røldal i nabokommunen Ullensvang.

– Dette er en skolevei og en arbeidsvei. Det er ikke holdbart å ha denne utryggheten over deg at du kan få ras over deg når som helst, sier Bø.

Kvifor går det så mange ras i Suldal? Ekspandér faktaboks Slik forklarer geolog i Vegvesenet, Simon Løvås, dei hyppige rasa i Suldal: Vegen: Den forholdsvis hyppige skredaktiviteten i området kan i hovudsak forklarast med at det er mykje veg som ligg utsett til i bratte fjellsider.

Forvitring: Bergoverflata er forvitra og full av sprekker. Forvitringa er både kjemisk (ned på mineralnivå) og mekanisk.

Rotspreng: På det mest rasutsette strekket går vegetasjonen heilt opp til fjelltoppen. Planter etablerer seg i sprekkar, og ein kan få noko me kallar for rotspreng. Røtene veks og bidreg til at sprekkane blir større. Når det er snakk om større tre, kan vinden få dei til å vaia. Då vil røtene i tillegg fungera som ein jekk i sprekkane.

Styrtregn: Det som også skjer i desse sprekkene er at vatn samlar seg når det er styrtregn. Dette legg trykk på flaka ut mot vegen.

Frysing og tining: Temperaturen ligg ofte rundt nullpunktet, og då vil ein få hyppig frysing og tining av vatn i sprekkene.

Kombinasjonen: Summen av dei drivande kreftene vil over tid bli større enn dei stabiliserande kreftene. Når det går ras, kan kombinasjonen av mange ulike faktorar over tid som vere den utløysande årsaka.

Fire km tunnel

Regjeringen foreslår i Nasjonal Transportplan for 2022–2033 at det skal settes av 200 millioner kroner til Rødsliane i første seksårsperiode, og 696 millioner i den siste perioden. Men de vil ikke sette dato for når byggingen av tunnelen kan starte.

– Vi klarer ikke å gi en eksakt dato fordi den nye nasjonale transportplanen skal styres etter porteføljestyring som betyr at når alt ligger gryteklart, så kan det løftes opp og komme i gang tidligere, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad fra KrF.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) Foto: Frida Ripland Moberg / NRK

Hun er også Rogaland KrF sin førstekandidat til stortingsvalget til høsten. Sammen med næringsminister Iselin Nybø fra Venstre og Høyre-ordfører i Strand kommune Irene Heng Lauvsnes, har de tatt turen inn til Rødsliene for å fortelle at nå blir det penger til tunnel som rassikrer området.

– Det at vi legger inn 200 millioner kroner i første periode er det aller viktigste fordi det sier at Stortinget skal være klar til å bevilge de pengene når prosjektet er klart, sier Nybø.

– Er du sikker på at Stortinget vil bevilge pengene?

– Ja, det er jeg sikker på. Dette er så viktig her lokalt. Det er et rassikringsprosjekt som jeg tror det blir vanskelig for andre partier å gå imot.

I 2020 ble det gitt penger til et rassikringsgjerde på den aller mest rasfarlige plassen i Rødsliane. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Vil ha hele beløpet i første perioden

Men ordføreren i Suldal fra Senterpartiet vil kjempe for at Stortinget bevilger pengene raskere enn hva regjeringen legger opp til.

– Jeg håper at opposisjonen får snudd det, og lagt inn hele summen på 896 millioner kroner i den første seksårsperioden.

Tunnelen på fire kilometer vil fjerne en av Norges mest rasfarlige strekninger. Men det er ikke lenge siden det gikk et større steinras noen få kilometer fra der tunnelen skal gå.

Arild Eskeland / NRK

(Dette bilde er fra et fremprovosert ras i forbindelse med rassikring i fjor)

– Det er jo andre utsatte områder på denne veien, så vi vet at tunnelen ikke løser alle problemer som er her. Men vi vet at dette er noe av det viktigste for folk som bor her. Så får vi ta det andre etterhvert, sier Nybø.

Næringsminister Iselin Nybø (V) Foto: Frida Ripland Moberg / NRK

– Er det mye penger å bruke på en kommune med få innbyggere og relativt liten trafikk?

– Nei, det å drive rassikring er viktig distriktspolitikk. Hvis vi vil at folk skal bo i distriktene, skal bruke distriktene, så må vi gjøre det både mulig og trygt for folk å gjøre det. Det å bruke penger på rassikring er viktig for denne regjeringen og dette er et eksempel på det.