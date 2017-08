Nortura har tømt lammelageret

I februar var matbransjen bekymret. På Norturas reguleringslager hang det 2257 tonn frosset lammekjøtt og 1155 tonn sau. Grunnen var at bøndene hadde økt produksjonen, men uten at lammet fant veien til norske middagsbord.

Nå er lageret nede i 100 tonn, skriver Nationen.

– Vi har gjort det umulige mulig, sier Arne Kristian Kolberg, konsernsjef i Nortura, som legger til at lageret i praksis er så godt som tomt.

Priskutt og tap

Men lagertømmingen har hatt sin pris. For å få opp salget har Nortura måtte kutte i prisen til bonden. Bøndene får i dag åtte til ni kroner mindre per kilo småfe enn for to år siden.

Nortura selv har også solgt varer med en svak fortjeneste, og det har ført til tap, forteller Kolberg til Nationen.

– Det har vært en kostbar øvelse, men alternativet hadde vært så fryktelig mye verre.

Prisvekst

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) innser at de lave prisene har vært krevende for bøndene, men tror at næringen nå har bygget et sterkt grunnlag for framtidig prisvekst. Han mener også at Norturas produktutvikling har gjort at flere kunder har fått opp øynene for norsk lam.

– Det å ha kontroll på reguleringslageret kan også bidra til å få opp prisene framover, sier Dale.

– Krisen er ikke over

Kolberg mener også at salget har økt fordi Nortura i større grad har klart å gjøre lam til et helårsprodukt. Tradisjonelt er det stort sett lammelår, pinnekjøtt og fårikål som har blitt solgt i butikkene.

Kolberg er imidlertid klar på krisen ikke er over. Produksjonen framover er fortsatt større enn det ventede salget, påpeker han overfor Nationen.

– Selv om vi er i en mye bedre situasjon nå, er ikke krisen helt løst ennå, sier Kolberg.

