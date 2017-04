Nå havner store mengder fryst lam i butikken

Reidar Wik er ansvarlig for sjølpakka kjøtt hos Madla Handelslag i Stavanger. Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

– Pussig nok er de negative til ting som har vært frossent, og tint, sier Reidar Wik.

Han har jobba med kjøtt på det store handelslaget i Stavanger siden 1981. Så langt det har vært mulig, har de alltid tilbudt kundene ferskt lam, for det er det kundene helst vil ha.

Lammekjøttlageret i april 2017 Ekspandér faktaboks På grunn av stor produksjon og for lavt forbruk var det ved årsskiftet rundt 3400 tonn saue- og lammekjøtt på reguleringslager hos Nortura.

Siden prognosene for 2017 viser et overskudd på 1000 tonn til, har både bransjen og bøndene uttrykt stor bekymring.

Dagligvarehandelen burde gjort mer for å sørge for lam i butikken året rundt, mente Nortura tidligere i vinter, og nå har så også trolig skjedd: Mellom årsskiftet og slutten av mars forsvant 200 tonn.

I løpet av de to ukene før påske, og i påskeuka, regner Nortura med at ytterligere 600 tonn blir solgt ut.

I samme periode i fjor blei det ikke tatt ut mer enn litt over 20 tonn, men da var lageret til gjengjeld «bare» litt under 2000 tonn.

Lagret kan med andre ord ha minska til 2600 tonn når påska er over. Kilder: Nortura, Coop, Norgesgruppen og Rema 1000

Men det er helt andre produkter som bidrar til at fryselageret tømmes:

Norgesgruppen opplyser til NRK at de vil selge 1000 tonn mer lam enn planlagt i år – en økning på 15 prosent. I Meny-, Kiwi-, Joker- og Spar-butikkene vil du selvfølgelig finne lam i frysedisken, men også lammekjøttdeig, lammeburger og marinerte grillprodukter fra tint vare. Også Rema 1000 har planer om lignende produkter

Tilgjengelighet = mer salg

Coop melder om 35 prosent økning i lammekjøttsalget i fjor, og vil som de andre kjedene tilby lammeprodukter fra tint vare, spesielt når grillsesongen nærmer seg.

– Det er liten tvil om at tilgjengeligheten har ført til vår store suksess med salg av lammeprodukter gjennom større deler av året, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen.

Alle de store matkjedene har planer om å selge mer lammekjøtt som har vært fryst. Lammekjøttdeig er en av de «ferske» varene som ofte kommer fra kjøtt som har ligget i fryseren – men det må merkes. Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Jakob Simonhjell, direktør i Nortura. Foto: Nortura

Nortura-direktør Jakob Simonhjell er glad for at lammelageret har minska, og synes ikke det er noen grunn til å se ned på lammet fra Norturas store fryser.

– Utfordringa er å holde farten i dette framover. Kvalitetsmessig får du en tipp topp vare, sjøl om du kjøper en tint lammesteik til påske, sier han.

Kan miste noe saftighet

Nortura og kjedenes økte salg av fryselam gir ingen grunn til skepsis for Rune Rødbotten. Ifølge forskeren hos Nofima gir både hurtig innfrysing og riktig emballasje gode forutsetning for at kjøtt skal holde seg lenge – og godt.

Saftigheten er det eneste som kan tape seg litt.

– I fryseprosessen fryser vannet inne i muskelcellene, og noen av cellene sprekker når de utvider seg. Når kjøttet tines opp, siver noe av dette vannet, altså kjøttkraft, ut, forklarer han, men legger til:

– Jeg ser ingen grunn til å være tvilende til lammekjøttet, sjøl om det har vært frossent. Jeg tror at mesteparten av kjøttet som selges nå, er helt prima vare, mener han.

Må merke all opptint vare

Ifølge regler fra Mattilsynet skal kjøtt som har vært fryst, merkes. Det påbudet følger Reidar Wik i kjøttdisken i Stavanger.

Lammekoteletter i kjøttdisken i Stavanger. Påske er et av tidspunktene hvor nordmenn virkelig spiser mye lam. Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

– Frossen vare er ikke nødvendigvis noen dårligere vare enn den ferske. Men vi må merke det, slik at kundene får vite om det, sier han.

Wik innrømmer sjøl at han er en stor lammekjøtttilhenger.

– Jeg bruker mye både lammekoteletter og -filet, med fløtegratinerte poteter, rødvinssaus og rosenkål. Et festmåltid, sier han.