Nå skal bompengepartiet bytte navn

De siste månedene har bompengepartiet FNB gått fra den ene gode meningsmålingen til den andre.

Nå kan partiet bli joker i flere store byer ved høstens kommunevalg.

Så er det slutt for Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

Etter valget skal partiet bytte navn.

– I flere år har vi følt at partiets navn har vært for langt og komplisert. Nå har vi tatt en avgjørelse på at vi må bytte navn, sier partileder Frode Myrhol til NRK.

Hva det nye navnet blir, er foreløpig ikke bestemt.

Myrhol har tenkt på navneendringen siden 2015.

– Det blir en vanskelig prosess. Vi skal ha en god, demokratisk prosess rundt dette på årsmøtet. Kanskje skal vi utlyse en navnekonkurranse for å få inn gode forslag.

Kan bli Bompengepartiet

FNB blir ofte kalt for bompengepartiet, og beskyldt for å være et ensaksparti. Det imaget mener de er «fullstendig feil».

– Navneendringen har ingenting med beskyldningene om å være et ensaksparti. Denne problemstillingen kom lenge etter at vi begynte snakke om å bytte navn, forteller Myrhol.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger Ekspandér faktaboks Politisk parti som jobber mot økning i bompengesatser i første omgang, og deretter for å få bompengene redusert eller fjernet.

Aksjonen ble startet i 2014.

Ved kommunevalget i Stavanger i 2015 stilte aksjonen til valg som partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

I 2015 fikk partiet inn tre representanter i Stavanger bystyre, og i flere andre utvalg.

Ved kommunevalget i 2019 stiller FNB liste i elleve kommuner - Bergen, Oslo, Stavanger, Skien, Porsgrunn, Sandnes, Sola, Klepp, Askøy, Alver og Øygarden.

I tillegg stiller partiet i fire fylker: Rogaland, Vestland, Telemark og Vestfold, og Viken.

Andre bompengeparti stiller til valg i Drammen (Nei til bomring) og Tromsø (Nei til bompenger). FNB er mot bompenger og bypakker, veiprising, eiendomsskatt og vindmøller på land. De vil finansiere veier slik: Redusere kostnader i prosjektene. Omdisponere innenfor budsjettrammer. Bruke noe mer av oljefondet/opprette eget veifond. Øke personbeskatningen ved behov., Kilde: Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

I dag er det fem ord i partinavnet. Det nye navnet skal kortes ned til ett, maksimalt to ord.

Det kan bane vei for «Bompengepartiet», som nytt navn.

– Det blir helt sikkert et forslag. Selv har jeg ingen favoritter for øyeblikket.

– Skal «bompenger» være i det nye partinavnet?

– Det vet vi ikke. Det kan være det, men det trenger ikke være det. Kanskje blir det noe helt annet, svarer partilederen.

Det landsomfattende bompengeopprøret fører til at FNB gjør det godt på meningsmålingene i flere store byer. Foto: Ole Andreas Bø

Han håper at partiet har byttet navn fra Folkeaksjonen nei til mer bompenger innen utgangen av 2019.

Blir ny til stortingsvalget

For inn mot stortingsvalget i 2021 skal FNB jakte sine første stortingsrepresentanter – i ny drakt.

Statsviter ved Universitetet i Stavanger, Svein Tuastad, har tidligere uttalt til NRK at Myrhol må forberede seg på at de kommer inn på tinget i 2021.

– De har faktisk en mulighet til det, så lenge bompengesaken holdes varm og Frp sitter i regjering. Det er ganske sensasjonelt, sier Tuastad.

– Det skal en god del til for at ensaksparti kommer inn på Stortinget, legger han til, og utdyper at han er klar over at de ikke liker å bli kalt akkurat det.

– Ikke spesielt lurt

Statsviteren er krystallklar på at navneendringen ikke vil føre til bedre oppslutning i folket.

– De har et langt navn, men et nytt navn vil ikke ha noe å si for oppslutningen deres. Tror de at de har noen appell utover bompengesaken, så er de mer naive enn jeg trodde.

Statsviter Svein Tuastad mener partiets nye navn må gi assosiasjoner til bompenger eller bilisme. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Han har et tips til FNBs årsmøte før de endrer navn:

– Jeg tror ikke det er spesielt lurt om de velger et partinavn som ikke gir assosiasjoner til bil eller bompenger. Det er den saken som ligger bak hele oppslutningen til partiet, avslutter Tuastad.