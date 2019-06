– Dette er en drømmeposisjon for oss. Vi har mulighet til å få gjennomslag for våre viktigste saker, fordi to stykker vil bli ordfører. Og vi kan samarbeide med begge, sier Frode Myrhol.

Mannen, som både stiftet og leder FNB, snakker om Stavanger. Her viser en fersk meningsmåling at FNB er dobbelt så store som Frp. Også i flere andre byer fosser FNB fram på meningsmålingene.

Bompengepartiet er blokkuavhengig og har ikke sagt hvilke partier de vil samarbeide med. Dermed kan de havne i posisjon til å avgjøre om det blir rødt eller blått styre i flere store byer, ifølge valgforsker.

– De kan havne i en situasjon der de blir tungen på vektskålen. Og de trenger ikke nødvendigvis veldig mange representanter i kommunestyrene for at det skal skje, sier professor Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo.

Sjokkerende gode målinger

Denne uka har FNB også blitt største parti i Bergen, og nesten like store som Frp i Sandnes i meningsmålinger.

Fra før har de fått sjokkerende gode målinger i Oslo, og ligger dermed an til å få makt i hovedstaden fra høsten av.

– Jeg er kjempefornøyd. Dette gir god inspirasjon før valgkampen, sier Myrhol.

Aardal mener FNBs standpunkt om å være blokkuavhengig er en del av strategien deres.

– De ønsker å appellere til ulike velgere, og det ser vi allerede at de gjør. Det er strategisk lurt av FNB ikke å plassere seg på én fløy, fordi det vil gi større forhandlingsstyrke etter valget, sier han.

FNB stiller lister i elleve kommuner og fire fylker.

Bernt Aardal er valgforsker og professor ved Universitetet i Oslo. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Kan skape trøbbel

Men ifølge valgforskeren kan blokkuavhengigheten også skape trøbbel. De andre partiene vil kreve at FNB blir tydeligere fram mot valget.

– Jeg tror både Høyre og Ap vil utfordre FNB på spørsmålene som skiller venstre- og høyresiden, som eiendomsskatt og privatisering. Det kan bli vanskelig for FNB, sier Aardal.

– I tillegg rekrutterer FNB folk fra ulike sider i politikken, noe som kan føre til indre uenighet dem imellom, fortsetter han.

Aardal understreker at det er lenge igjen til valget.

– En god del av dem som sier de vil stemme på FNB, stemte ikke ved forrige valg. Dette er velgere som ikke er veldig ivrige når det kommer til stykket. Det er all grunn til å tro at bompengepartiet vil gjøre et bra valg, men kanskje ikke riktig så bra som målingene viser, sier valgforskeren.