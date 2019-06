Sjokkmålingen: Bompengeparti tror på ordførerkjede i store byer

– Det er et opprør mot de tradisjonelle, etablerte partiene. Målingen vi gjør er helt sensasjonell. Vi har truffet en nerve i folket, sier Frode Myrhol, partileder i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB).

For fire år siden sto han på torget i Stavanger og dreiv valgkamp for et nytt, ukjent parti. Høsten 2015 kom han og to partifeller inn i bystyret i oljebyen.

Nå viser en fersk partimåling, som Norstat har gjort for NRK og Aftenposten, at FNB nærmer seg regjeringspartiet Frp på nasjonal basis.

4,8 mot 7,2 prosent.

Og bompengepartiet stiller kun liste i elleve kommuner (inkludert Oslo) og fire fylkeskommuner.

– Vi kan vokse mer. Definitivt. «Sky's the limit», sier Myrhol på godt norsk.

Tror på 20-tallet

Bompengegeneralen tror partiet kan se 20-tallet i de største byene. På en fersk måling gjennomført av Sentio for Nettavisen, svarer 19 prosent at de vurderer å stemme på partiet.

– I Bergen har vi vært over 25 prosent. Andre kommuner i området har snust på 20-tallet. I Oslo er motstanden mot bompenger stor. I Stavanger og Sandnes er det vanskelig å si hva vi ender på.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger Ekspandér faktaboks Politisk parti som jobber mot økning i bompengesatser i første omgang, og deretter for å få bompengene redusert eller fjernet.

Aksjonen ble startet i 2014.

Ved kommunevalget i Stavanger i 2015 stilte aksjonen til valg som partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

I 2015 fikk partiet inn tre representanter i Stavanger bystyre, og i flere andre utvalg.

Ved kommunevalget i 2019 stiller FNB liste i Bergen, Oslo, Stavanger, Skien, Porsgrunn, Sandnes, Sola, Klepp, Askøy, Alver og Øygarden, i tillegg til i fire fylker. Kilde: Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

Fortsetter oppturen for Myrhol og bompenge-motstanderne, kan de komme i posisjon til å overta ordførerkontor flere steder i landet.

– Det kan vi selvfølgelig få, men det er ikke noe stort mål for oss. Jeg vil heller stoppe bypakken på Nord-Jæren enn å bli ordfører i Stavanger, sier han.

Døgnflue-parti

Den mest interessante meningsmålingen på fem år, mener statsviter Svein Tuastad ved Universitetet i Stavanger, målingen NRK presenterer i dag.

Nå tror han at FNB må forberede seg på å få representanter valgt inn på Stortinget fra 2021.

– Det kan absolutt skje. Bompenge-saken blir ikke utdatert med det første. Den har satt sitt avtrykk på den nasjonale, politiske debatten, sier Tuastad.

DØGNFLUE: Statsviter Svein Tuastad tror FNB kan påvirke norsk politikk de neste årene, men så er det slutt. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Likevel er han klar på at partiet kun vil være en døgnflue i norsk politikk.

– Jeg kan vedde mye på at de er ute av norsk politikk innen åtte år. De er en døgnflue som kan gjøre litt ut av seg, før de forsvinner inn i historien.

Den ferske NRK-målingen fanger opp en ny dimensjon som velter seg inn i norsk politikk, mener statsviteren. Ifølge målingen har Miljøpartiet de Grønne vokst seg større enn Frp, og er nå oppe på 9,2 prosent på landsbasis.

– Vi har ventet på det, men ikke sett det før. Med et brak er miljøspørsmålet det viktigste i norsk politikk. Det er bompenge-motstandere og sinte bilister mot dem som ønsker et grønt skifte, avslutter Tuastad.