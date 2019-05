Måling: Anti-bompengelisten størst i Bergen

Med sine 25,4 prosent er Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) alene større enn de tre sittende byrådspartiene til sammen, skriver Bergens Tidende om meningsmålingen Respons Analyse har laget for avisen og VG.

Hvis det var valg i dag, ville partiet fått 17 mandater i bystyret og dermed samle flertall med Høyre (23,1 prosent, 15 mandater) og Fremskrittspartiet (2,7 prosent, 2 mandater).

FREMMARSJ: Bompengelisten i Bergen sin toppkandidat Trym Aafløy kaller bompengeaksjonen en folkebevegelse. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Har snudd opp ned på alt

– Hvem hadde trodd det for et halvt år siden? Da var venstresiden på vei mot flertallet. Bompengelisten har snudd opp ned på alt, sier BTs valgekspert Johan Giertsen.

Tallene tyder på at FNB stjeler velgere fra alle kanter. Samtlige partier, med unntak av KrF og gruppen Andre, går tilbake i oppslutning på målingen.

For en måned siden ble en oppslutning på 16 prosent omtalt som sjokkerende. En drøy måned senere holder protestpartiet stø kurs i retning byrådskontorene i Bergen.

– Vi er gått fra å være en aksjon til en folkebevegelse. I tillegg til bompengene, er dette en uttalt misnøye med de etablerte politikerne og fremtredende politikere både lokalt og nasjonalt, sier bompengelistens toppkandidat Trym Aafløy.

Foto: SIMON SKJELVIK BRANDSETH / NRK

– Et raseri blant folk

Han anklager de sittende politikerne for ikke å ha tatt hensyn til hvordan bompengebelastningen rammer velgerne deres.

Dagen før de nye bomstasjonene i Bergen ble tatt i bruk i april, ble flere utsatt for hærverk.

– Det blir et raseri blant folk. Det er heldigvis få nordmenn som brenner ned ting eller driver hærverk. I stedet har vi argumentert for at vi må inn i bystyret og der beslutningene tas. Det har vi fått gehør for, sier Aafløy til BT.

De øvrige stemmene i vestlandshovedstaden fordeler seg slik blant partiene:

Rødt: 5,5 prosent (-0,1 prosent)

SV: 10 (0,0)

Ap: 18,6 (-4,2)

Sp: 3,5 (-1,2)

MDG: 3,9 (-0,6)

V: 2,8 (-0,3)

KrF: 3,2 (+0,5)

H: 23,1 (-1,0)

Frp: 2,7 (-2,1)

FNB: 25,4 (+8,5)

Andre: 1,3 (+0,5)