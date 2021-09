– Politikertyper som Bent Høie vokser ikke på trær.

Det sier politisk kommentator Trond Birkedal til NRK.

Alt tyder på at vi får ny regjering i Norge etter stortingsvalget i kveld. Dermed er det også slutt for helseminister Bent Høie.

Han har nemlig permisjon fra en jobb han aldri har vært i, jobben som Statsforvalter i Rogaland.

Mannen som det siste halvannet året, dag inn og dag ut, har stått på talerstolen foran et samle pressekorps og bedt oss om å holde avstand, å vaske hendene og å holde oss hjemme om vi er syke.

– Solid og kunnskapsrik

I 2018 fikk Høie jobben som ny fylkesmann i Rogaland. Fra 1. januar i år ble den tittelen omgjort til Statsforvalteren i Rogaland.

Høie søkte imidlertid permisjon fra den nye jobben frem til valget i 2021, slik han kunne stå i posisjonen som helseminister ut perioden.

Høie har åpnet for å fortsette som helseminister om den sittende regjering skulle fortsette etter valget, men står ikke på lista for Høyre til årets stortingsvalg.

– Jeg kan ikke se at noen politikere kunne tatt oss bedre gjennom pandemien enn Høie. Han er en solid, kunnskapsrik og stoisk mann. Jeg har aldri hatt inntrykk av at han har hatt panikk, selv om det har brent på alle kanter av jobben hans, sier Birkedal.

Bent Høie Ekspandér faktaboks Navn: Bent Høie Fra: Randaberg Gift med Dag Terje Klarp Solvang Har vært helseminister (helse- og omsorgsminister) siden 2013. Fikk i 2018 jobben som statsforvalter i Rogaland, men har hatt permisjon fra jobben siden.

Lengstsittende helseminister

– Churchill vant 2. verdenskrig, men tapte valget etterpå, sier Bent Høie til NRK.

Høie er etter alle solemerker ferdig i jobben som helseminister, etter de rødgrønnes valgseier. Da er også politiker-karrieren over. Han påpeker at han har søkt ny jobb, og vil begynne i den jobben.

Han har vært helseminister i snart åtte år. Ingen har noen gang sittet lengre i den posisjonen.

Høie vil nok karakterisere det siste halvannet året som det mest krevende. I Likevel har det vært et privilegium, mener den sindige rogalendingen.

– Det har vært et privilegium å få jobbe med så mange flinke folk, i en tid hvor hele den norske befolkningen har stilt opp og vist hvor viktig helsetjenestene i landet er, sier Høie.

En av hans største skuffelser, er at de ikke fikk gjennom rusreformen.

– Rusreformen ville vært vår tid viktigste sosiale reform. Jeg er fryktelig lei meg for at Ap snudde i denne saken. Hadde den blitt vedtatt før valget, ville den blitt veldig viktig. Jeg er imidlertid sikker på at den vil bli vedtatt en gang, sier Høie.

Politisk kommentator Trond Birkedal tror svært få kunne gjort en så god jobb som helseminister Bent Høie har gjort det siste halvannet året. Foto: NRK

Snudde i rusreformen

Politisk kommentator Trond Birkedal mener, foruten hans solide innsats gjennom pandemien, at arbeidet med rusreformen er hans største bragd.

– Han snudde fra å være tilhenger av straff, til å være for en rusreform som hadde som skulle avkriminalisere til eget bruk. Han var åpen om at han fikk mer kunnskap, og derfor kunne snu, sier han.

Han påpeker at Høie også vil huskes for det såkalte pakkeforløpet, og for fritt behandlingsvalg, som gir nordmenn retten til å velge behandlingssted for alle undersøkelser og behandlinger.

– I tillegg har han ikke vært redd for å ta upopulære standpunkter. Han innførte blant annet nøytral farge på alle snusbokser, som var veldig omdiskutert, sier Birkedal.

De rødgrønne vant valget, og helseministeren gikk tidlig hjem. – Churchill vant 2. verdenskrig, men tapte valget etterpå, sier Bent Høie til NRK. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Burde ha blitt høyesterettsjustitiarius

Mannen som har snudd 180 grader i spørsmålet om avkriminalisering av rusmidler til eget bruk, og som i halvannet år har forsøkt å si «folkehelseinstituttet».

– Jeg har sagt at når han sluttet i jobben som helseminister, burde han ha blitt høyesterettsjustitiarius, sier komiker Rune Bjerga fra Stavanger.

Gjennom det siste halvannet året, har Bjerga lagt ut flere imitasjoner med helseminister Høie. Spesielt bruken av ordet «folkehelseinstituttet», hvor Høie som oftest sier feil, har fått bein og gå på.

Folkehelseinstituttet, folkehelsetuttet, eller kanskje bare FHI? Tusen takk for jobben du gjør, Bent Høie! Hilsen hele Rogaland Høyre og Rune Bjerga 💙

Bjerga frykter ikke han blir arbeidsledig selv om Høie nå lenger ikke skal være helseminister.

– Han er 50 år og har holdt på som helseminister i åtte år. Jeg tror ikke han klarer å si det om et par år heller, så det går nok fint.

Komiker og produsent Rune Bjerga har fått et godt forhold til helseminister Bent Høie, og har gjort flere imitasjoner av han. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Bjerga gir imidlertid Høie svært gode skussmål.

– Som mannen i gata syns jeg han har vært utrolig dyktig. Jeg syns han har gjort en fremdragende jobb. Samtidig som han er seriøs, har han svært god humor, sier Bjerga.

Høie flirer godt av Rune Bjergas kommentarer, og påpeker at humor har vært svært viktig for han i de åtte årene han har vært helseminister.

– Jeg tror det er veldig viktig å kunne le og ha litt humor i en slik situasjon, sier Høie.

Det sannsynlige regjeringsskiftet gjør at helseminister Bent Høie er ferdig som politiker. Nå starter han i jobben som statsforvalter i Rogaland. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Pakkeforløpet

Når det kommer til en av hans største seire, vil han påpeke gjennomslaget for pakkeforløpet.

Med pakkeforløp menes en nasjonal standard for hvor lang tid de ulike elementene i et behandlingsforløp skal ta.

– Det var en sak vi gikk til valg på i 2013. Det som er ekstra kjekt er at stor del av grunnen til at vi fikk pakkeforløpet inn i programmet for 2013, var Halvor Wilberg fra Sandnes, sier Høie.

