– Vi opphever straffeansvar for bruk og oppbevaring av mindre mengder narkotika.

Det sa helseminister Bent Høie (H) da han la frem regjeringens forslag til rusreform sammen med Venstreleder og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Det er en blank seier for Venstre i regjering.

– Flere tiår med strafferegime har lært oss at straff ikke fungerer.

Hun sa videre at straff kan gjøre det vanskeligere for dem som har rusproblemer å oppsøke hjelp, og det kan gjøre det vanskeligere for pårørende å oppdage misbruk.

– Vi skal ikke lenger stå og se på at folk fornedres og ydmykes, og kalles kriminelle, når de faktisk er syke, sa Melby.

Hun viste også til at det er godt dokumentert i internasjonal forskning at kriminalisering av rusmisbruk kan være en barriere for rusavhengige til å oppsøke helsehjelp.

Så mye narkotika vil regjeringen tillate uten straff

Det er Rusreformutvalget som har laget utredningen som ligger til grunn for reformen. Der tar utvalget til orde for at man skal erstatte straff med oppfølging for besittelse og bruk av mindre mengder narkotika.

Dette har regjeringen gått inn for, men de har redusert mengden narkotika man kan være i besittelse av uten å risikere å bli straffeforfulgt. Etter det NRK kjenner til vil man, hvis regjeringen får det som den vil, kunne være i besittelse av:

To gram heroin.

To gram kokain.

To gram amfetamin.

10 gram cannabis.

0,5 desiliter GHB, GBL, og 1,4-butandiol.

Én lapp/«syreblotter» LSD

Ett milligram LSD som rent virkestoff.

0,5 gram MDMA.

20 gram sopp inneholdende psilocin/psilocybin.

15 rusdoser legemidler.

I forslaget skal man også kunne være i besittelse av tre typer narkotiske stoffer samtidig, uten å risikere straff, dersom mengden er innenfor grenseverdiene.

KrF i regjering er mot regjeringens rusreform

KrF sitter i regjeringen som legger frem rusreformen. Derfor kommer de også til å stemme for forslaget til reform på Stortinget. Likevel håper og ber KrFs fire statsråder, Knut Arild Hareide, Olaug Bollestad, Kjell Ingolf Ropstad og Dag Inge Ulstein, om at resten av Stortinget gjør om reformen.

De frykter at det forslaget de selv har sendt fra seg i regjering, vil gjøre norsk narkotikapolitikk verre enn den er i dag fordi man ønsker å avkriminalisere besittelse og bruk av mindre kvanta narkotika.

SKEPTISK TIL EGEN REFORM: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) håper forslaget til rusreform fra hans egen regjering blir stoppet i sin nåværende form i Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vi håper at Stortinget også jobber videre, går grundig inn i det og tenker nøye over om det er riktig å gå fra straffeloven til helseloven, sier barne- og familieminister, og KrFs partileder, Kjell Ingolf Ropstad til VG.

– Håper dere at Stortinget vanner reformen enda mer ut?

– Ja, jeg håper at Stortinget strammer det enda mer inn, spesielt dette med ungdom og førstegangsbrukere. Det skal ha kraftige reaksjoner hvis du ikke følger opp, men du skal få hjelp, du skal få oppfølging og du skal få behandling. Det er nøkkelen for at en ungdom ikke gjør det igjen, sier Ropstad til VG.

Vedum: – Gavepakke til gjengene

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har allerede sagt at han mener avkriminalisering er helt feil vei å gå.

– Det er en gavepakke til gjengene, sa Vedum til VG da det ble kjent at Rusreformutvalget anbefalte å innføre såkalte terskelverdier for hvert enkelt narkotikum.

I praksis betyr det at man ikke straffes for å bli tatt med mindre kvanta narkotika til eget bruk.

IKKE FORNØYD: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum er ikke enig i å avkriminalisere mindre mengder narkotika til eget forbruk.

Vedum mener regjeringen skyver de tyngste rusbrukerne foran seg, og åpner opp for at kriminelle gjenger lettere kan rekruttere selgere.

– De personene som er syke, blir brukt som en unnskyldning for at det skal bli mer fritt frem. Derfor mener jeg at det går an å lage en lovformulering som skjermer de som er syke, samtidig så kan vi være knallharde mot dette, sa Vedum til VG.