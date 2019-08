– I løpet av de siste månedene så har det med bompenger blitt en øm tå som bare ikke må røres mer. Jeg tenker det er «no go», sier ordfører Ane Mari Braut Nese (H).

På Jæren skulle syv nye bomstasjoner i Time og Klepp plasseres på grensen mot Hå, Sandnes og Sola, og en på fylkesvei 44 mellom de to kommunene.

Bompakken skulle finansiere trafikktiltak for rundt tre milliarder kroner. Blant annet en ny omkjøringsvei rundt Kvernaland, et område med store trafikale utfordringer.

Torbjørn Hovland, varaordfører i Klepp. Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

Men bompengesaken skapte stor splid i kommunen. Både for og mot bompenger. Det endte med at flertallet i kommunestyret stemte nei til bompakken.

Nå vil politikerne bevege seg videre.

– Vi hadde det oppe som sak. Den ble avgjort. Vi har fattet et vedtak mot bompenger, sier varaordfører Torbjørn Hovland (KrF).

Vurderte å legge ned

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) startet lokallag i kommunen i fjor høst, som en direkte konsekvens av den pågående debatten. Selv om bompengedebatten i kommunen er lagt død, velger de likevel å stille liste til valget.

– Vi har hatt en reell diskusjon innad i partiet om vi hadde vunnet denne saken og var ferdige. Vi vurderte absolutt å legge ned, men vi er ikke overbevist om at folk ikke kan snu igjen etter valget. Det var føre var-prinsippet som slo inn, sier ordførerkandidat Geir Morten Øvestad (FNB).

Han tror debatten kan blusse opp igjen.

Geir Morten Øvestad, ordførerkandidat i FNB. Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

– Om to år kan det være noen tenker at bompenger er lurt likevel. Vi har uløste samferdselsproblem i kommunen, og slik det politiske klimaet er i dag, er det vanskelig å bygge vei uten bompenger.

Vold og hets mot politikere

Ordførerkandidat i Senterpartiet, Roar Lima Grødeland, tror derimot ikke bompengesaken vil få mye oppmerksomhet i kommunen fremover.

– Jeg vil gjerne se det partiet som tør å ta opp bompengespørsmålet i kommende periode, sier han, og viser til den store folkelige motstanden politikerne opplevde.

– Det var et berettiget opprør. Men det var noen som trådde over grensen. Vi har ikke hatt så mye bompengesnakk i valgkampen, sier Grødeland.

Ane Mari Braut Nese, ordfører i Klepp. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Bompengedebatten i Klepp ble etter hvert preget av stygge episoder med vold og hets. Ordføreren fikk massiv støtte etter at hun gråtkvalt fortalte om at sønnen hennes hadde blitt slengt i veggen på grunn av bompengesaken.

Vil vise frem flere saker

Ordfører Braut Nese mener kommunen må være kreativ hvis man skal klare å bygge de veiene de trenger.

– For vår del så har vi skrinlagt bompengesaken helt og låst skrinet. Det var ikke populært. Hvis vi skal prøve å bygge de veiene som vi så sårt trenger, så tenker jeg vi må finne på noe helt annet, sier hun.

Roar Lima Grødeland, ordførerkandidat i Senterpartiet. Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

Øvestad i FNB sier partiet nå jobber hardt for å vise fram at de ikke er et parti med kun én sak.

– Vi snakker med velgerne om alt mulig. Mange er klare for forandring. Vi vil ha på plass et mobbeombud, og en ny rutebilstasjon. Vi mener også at kollektivtilbudet er for dårlig. I tillegg vil vi gjøre noe med grunninnstillingen i kommunen, vi vil ha en kommune for alle, sier han.