«Gale kvinnemenneske», «hele damå er en tragedie».

Ordfører i Klepp, Ane Mari Braut Nese (H), viser fram noen av kommentarene hun har fått på Facebook de siste dagene. Det tar sin tid, for hun har fått en del.

En av kommentarene som Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese fikk på Facebook.

En av kommentarene anser politiet som en drapstrussel. Ordføreren ønsker ikke at NRK gjengir den direkte. Politiet har pågrepet mannen bak kommentaren og opprettet sak.

En annen er også alvorlig:

«Ordføreren din, eller for den sak skyld Sola sin bør se seg bak ryggen neste sommer».

Den planlagte bompengeringen har satt sinnene i kok på Jæren, og Braut Nese er ikke den eneste som har mottatt trusler siden bompengeopprøret startet for noen uker siden.

– Jeg blir jo også beskyldt for å ta livet av folk, voldta folk. Jeg synes det er så unødvendig, så barnslig, sier Braut Nese til NRK.

En av kommentarene som Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese fikk på Facebook.

– Her prøver vi å drive en kommune, og drive et samfunn, og så blir vi druknet i usakligheter. I stedet for bidrag til hvordan vi kan løse og drive dette samfunnet.

– Ville rydde i debatten

Det hele starta for en uke siden. Klepp-ordføreren så behovet for å opplyse og prøve å rydde opp i bompengedebatten. Hun gikk derfor ut i Jærbladet og forsvarte den planlagte bomringen sør på Jæren, og sa at den er noe annet den på Nord-Jæren, som har skapt mye raseri og debatt de siste ukene.

Artikkelen satte fyr på kommentarfeltene på Facebook-gruppa «For vi som er imot bomringen i Sandnes og Stavanger», og mye av vreden var rettet mot Braut Nese personlig.

En av kommentarene som Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese fikk på Facebook.

Noen har også vært ved Klepp-ordførerens bolig og klistret opp «Nok er nok»-klistermerker.

– Klistermerkene i seg selv var ok, men det er ubehagelig at noen var på min private eiendom, sier hun.

Tar avstand fra trusler

Sigurd Sjursen er mannen bak Facebook-gruppa, som ifølge ham selv har 60.000 aktive brukere. Sjursen tar avstand fra truslene.

– Vi tar total avstand fra alt som heter trusler. Oppdager vi det, ryker vedkommende ut av Facebook-gruppa. Vi er avhengige av et godt samarbeidsklima med politikerne, og en saklig og grei dialog, sier han.

Sigurd Sjursen starta Facebook-gruppa «For vi som er imot bomringen i Sandnes og Stavanger» og er i praksis leder for bompengeopprøret på Nord-Jæren.

Samtidig understreker Sjursen at folk på Jæren er sinte.

– Er du en offentlig person må du tåle ganske mye, det fikk spesielt Alexandra (Alexandra Lind, red.anm.) erfare etter NRK-debatten. Trusler er ikke akseptabelt, men at folk er sinte, bør ikke komme overraskende på politikerne, sier han.

– Må tåle ukvemsord

Ifølge Sjursen er det flere av bompengemotstanderne som føler seg oversett av politikerne.

– Vi har eksempler på politikere som hånflirer når de hører historier fra virkeligheten. Hvis politikere da får ukvemsord tilbake, det må de tåle, men de skal selvfølgelig ikke bli utsatt for trusler, sier han.

Bompengemotstanderne med klar beskjed utenfor rådhuset på Klepp. Foto: Privat

– Men forstår du at det kan føles ubehagelig å bli sjikanert på Facebook?

– Selvfølgelig forstår jeg at det er ubehagelig, akkurat på samme måte som dem som forteller historier fra sin virkelighet, syntes det er ubehagelig å bli møtt med hånflir fra politikere.

Flere trusler

Sjursen og de andre personene bak Facebook-siden prøver å luke ut stygge kommentarer. Og han sier at bompengeaksjonistene på eget initiativ har sendt inn flere tips om trusler til politiet.

– Bør dere vurdere å moderere Facebook-siden, for å luke ut sjikanering og trusler?

– Dette er ei gruppe som folk drifter på egen fritid, vi har ikke midler til å ansatte folk til å moderere 24/7, det er umulig, sier Sjursen.