«Håper nogen tar dritten skikkeligt. Er ikkje snakk om at dei fortjener annet. Jævla pakk. Million lønn for ka? ... Fotfølg dritten».

«Hva viss alle tar med sin lykke stein i lommen på 2-300 gram 🙃🙃🙃🙃, og ønsker bomringen over og ut, kanskje også dette er ulovlig😂😂😂😱😱😱».

I starten tenkte Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese (H) at personene bak kommentarene på Facebook var «steingalne», som hun selv sier.

Det siste året har Klepp-ordføreren opplevd at det har blitt skrevet flere hundre meldinger om henne.

Hun lo høyt av dem. Så kom det flere kommentarer.

«Hu kan ikke være go i hode🤯».

«Godt hu e fine å se på, har kje mye aent gåane for seg».

Så kom tekstmeldingene, meldinger på messenger og e-post.

– Når du har lest et par hundre slike meldinger, begynner du å kjenne det i magen. Da er det ikke morsomt lenger, sier Braut Nese til NRK.

«Bør se seg bak ryggen»

Den krasse tonen i bompengedebatten har preget ordførerens hverdag det siste året.

«Gale kvinne menneske ,nok er nok er det så vanskelig å forstå»

«Heila damå e ein tragedie.»

Kommentarene og meldingene har gått hardt inn på henne. I går toppet det seg.

Gråtkvalt Klepp-ordfører tok kraftig oppgjør med bompengeaksjonistene. Du trenger javascript for å se video. Gråtkvalt Klepp-ordfører tok kraftig oppgjør med bompengeaksjonistene.

Hun valgte, fra talerstolen i kommunestyret i Klepp, å fortelle om vold og hets hun og familien er blitt utsatt for av bompengemotstanderne.

– De håper på spennende drapssaker og at politiet får det travelt, forteller hun og viser til disse kommentarene:

«Ordføreren din, eller for den sak skyld Sola sin bør se seg bak ryggen neste sommer».

«Her er jeg redd for at valgkampen neste høst kan bli vell travel for politiet».

Slettet kommentar etter at politiet tok kontakt

Truslene mot ordføreren har havnet på politiet sitt bord. De etterforsker en person som har truet Nese via Facebook.

En annen person som ytret seg i kommentarfeltet på Facebook, slettet sin kommentar etter at politiet tok kontakt med vedkommende.

Mannen hadde kommet med følgende oppfordring:

«Jeg håper de er noen bønder som kan spre møkk over huset hennes👍👍👍».

– Det er voksne folk som skriver alt dette. Jeg vet hvem de er. De kommenterer med fullt navn, forteller Braut Nese.

– Ville skrevet kommentaren på ny

På samme konferanse var også Karina Riborg Holter. Hun har skrevet en masteroppgave om temaet netthets.

De fleste som hetser på nett er menn med ulik bakgrunn, ifølge hennes funn.

Noen skriver av aggresjon når de er sinte, og står ikke for det etterpå. Ni av ti står for det de skriver, forteller hun.

– Mange av dem jeg har snakket med ville skrevet kommentaren på ny.