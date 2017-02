Alt ligger til rette for at byggingen av det som kan bli landets flotteste sykkelvei, starter opp til høsten.

1,3 milliarder kroner skal få flere til å bruke sykkelen på Nord-Jæren. Syklistene skal få egen tunnel gjennom Auglendshøyden for å slippe bakker.

Prosjektleder Kari Smådal Turøy for sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes tror mange vil bruke den nye 'motorveien' for syklister. Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

– Biler får tunneler for å slippe å ta seg over fjell. Nå får også syklistene en tunnel for å slippe å sykle over haugen. Og så unngår vi konflikter mellom turgåere i Sørmarka, sier prosjektlederen for sykkelstamveien, Kari Smådal Turøy.

– Jeg tror dette blir så bra at når syklistene kommer i vind og blest, vil trø på litt ekstra for å komme i ly i tunnelen.

Ferdig i 2020

Arbeidet med sykkelstamveien langs E39 innenfor Ryfast-området i Stavanger er allerede i gang. 700 meter slynger seg fram parallelt med motorveien. Her er det bare asfalten som mangler.

Men milliardprosjektet med sykkelstamvei er en del av Bypakke Nord-Jæren, som er en bompakke Stortinget ikke har godkjent ennå. Statens vegvesen må også inngå avtaler med grunneierne langs E39 mellom Stavanger og Sandnes for prosjektet er i boks. Kommer dette på plass, vil syklistenes motorvei mellom Jåttå og Sandnes være ferdig i 2020.

Les også: Ber staten bruke penger på bussvei og sykkelstamvei

Arbeidet med sykkelveien mellom Stavanger og Sandnes er allerede i gang. De første 700 meterne venter på asfaltering. Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Kan holde høy fart

– Sykkelstamveien skal være eksklusiv for syklister. Den skal ha skikkelig god standard og være fire meter asfaltert bredde med merket midtstripe. Det er satt krav til stigning og at svingene ikke skal være for krappe, og ha skikkelige kryss med egne av- og påkjøringsfelt. Det skal bli slik at syklistene kan holde høy fart uten at det går utover sikkerheten, forteller Smådal Turøy.

Men flere syklister NRK treffer i Sørmarka er ikke udelt positiv til å bruke så mye penger på en sykkel vei.

Mye penger

– Jeg syns det er litt for mye å bruke 1,3 milliarder kroner på en sykkelstamvei. Jeg syns det går greit å komme seg til Forus uten noen sykkelstamvei, sier Olav Klungtveit.

Spesielt vekker planene om egen sykkeltunnel gjennom Auglendshøyden oppsikt.

– Jeg syns det er litt råflott å bygge en tunnel for syklister gjennom Auglendshøyden, spesielt fordi den vil gå gjennom et område hvor det er sykkelvei i dag, nemlig gjennom Sørmarka, mener syklist Jørgen Sandstad

Ny standard

Det er første gang det blir bygd en sykkelvei med så høy standard som sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes vil få.

– Det er helt nytt at det blir bygd et så skikkelig anlegg for syklister. Jeg har tro på at dette er framtiden, spesielt i et byområde som vårt der sykling er en veldig effektiv måte å komme seg fram på, sier Smådal Turøy.