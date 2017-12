Forsand-politikere dro til Oslo uten lov

Fylkesmannen i Rogaland har tidligere slått fast at ordfører i Forsand, Bjarte Dagestad (H), brøt loven da han hindret en avstemning om utsettelse av sammenslåing i juni.

«På grensa til diktatur», «råttent spill», kalte kommunestyrerepresentant Ole Tom Guse (KrF) ordførerens fremtreden.

Flertallet i kommunestyret i Forsand ønsker nemlig å reversere vedtaket om sammenslåing med Sandnes. Dette spørsmålet – sammen med andre tvangssammenslåinger – blir behandlet i Stortinget torsdag.

Nå bidrar en ny sak til å holde liv i den bitre politiske konflikten som nærmest har delt den lille Preikestol-kommunen i to.

– Bygger ikke tillit

Guse og to andre politikere fra flertallet reiste for en måned siden til Oslo for å delta på høringsmøtet i kommunalkomiteen om reversering av tvangssammenslåinger. Problemet var bare at de ikke hadde et mandat fra kommunen, noe regelverket krever.

– Det bygger ikke tillit at noen tar saken i egne hender og kjører et løp utenom de lover og regler vi har, sier ordfører Bjarte Dagestad (H).

Bjarte Dagestad (H), ordfører i Forsand kommune. Foto: Erik Waage / NRK

Selv fikk Dagestad først vite om reisen da han fikk spørsmål om refusjon av reiseutgifter uka før.

– Det er ikke greit å gjøre noe og spørre i etterkant. Du spør først, sier ordføreren.

Guse mener tidspress var grunnen til at de ikke forhørte seg med ordfører før påmelding.

– Hadde vi visst om denne høringen da vi gjorde vedtak i kommunestyret skulle vi selvfølgelig ha gjort det vi gjorde i sist møte. Der vedtok vi at varaordfører skal representere Forsand kommune i denne saken framover.

Ville ikke ha med ordføreren

Guse legger ikke skjul på at de ikke hadde lyst å ha med Dagestad på møtet i Oslo.

Ole Tom Guse (KrF), kommunestyrerepresentant i Forsand. Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Det er litt interessant at ordføreren kaller det et tillitsbrudd når alle vet at vi ikke ønsker at ordføreren skal representere flertallet i denne saken – nettopp fordi vi ikke har tillit til hans håndtering, sier Guse.

Avgrunnen mellom frontene i Forsand til tross, ordfører Dagestad mener klimaet i kommunen har blitt litt bedre.

– Nå kan vi treffes på gata og i gangene uten å havne i noen krangel, sier han.

31 kommuner

Det er Senterpartiet som har fremmet forslaget om at de 31 kommunene som har blitt sammenslått ved tvang, kan reversere vedtaket og slik fortsatt stå alene hvis de ønsker. Et tilsvarende forslag rettet mot sammenslåtte fylker, skal også behandles.

Når det gjelder kommuner er Høyre, Venstre Frp i utgangspunktet imot reversering, mens KrF, Sp, SV, MDG og Rødt er for. Arbeiderpartiet sitter dermed med nøkkelen.

Det ser imidlertid ikke særlig lyst ut for flertallet i Forsand. Nestleder Hadia Tajik har nemlig sagt at Ap anser sammenslåingen med Sandnes som frivillig, all den tid det opprinnelige vedtaket ble gjort frivillig.

– Jeg har en forhåpning om at Ap ser at det er behov for å ha en ny runde på hvem Forsand skal slå seg sammen med, men jeg har ikke den store trua på at det vil skje, sier Guse.