Ordfører brøt loven da han hindret viktig avstemming

«På grensa til diktatur», «råttent spill».

Kommunestyrerepresentant og tidligere ordfører, Ole Tom Guse (KrF) la lite imellom etter et kommunestyremøte i Forsand i juni.

To dager før Stortinget skulle behandla kommunereformen ville flertallet utsette sammenslåingen mellom Forsand og Sandnes. Men på det ekstraordinære kommunestyremøtet nekta ordfører Bjarte Dagestad (H) å ta opp saken til avstemming.

Nå konkluderer fylkesmannen i Rogaland at ordføreren og mindretallet brøt loven. Fra før har jussprofessor Jan Fridthjof Bernt stemplet Dagestads manøver som ulovlig.

– Det framgikk av innkallingen og saken skulle vært tatt opp til behandling i kommunestyret, sier avdelingsleder Lone Merethe Solheim hos fylkesmannen.

– Tilliten er svekket

Ole Tom Guse (KrF) Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Siden saken ikke ble tatt opp til avstemming, ble sammenslåingsvedtaket liggende og senere godkjent av Stortinget.

– Det handler om tillit og om samarbeidsklimaet framover. Troen på at ordføreren jobber for det beste for kommunestyret, ble svekket, og tilliten til ordføreren er definitivt svekket, sier Guse i dag.

Bjarte Dagestad (H), ordfører i Forsand. Foto: Erik Waage / NRK

Ordfører Dagestad sier dette til NRK:

– Det er klart at når man ikke får det som man vil i politikken, blir det harde fronter, men jeg må minne om at saken ble tatt opp uka etterpå i et ordinært kommunestyremøte, og de fikk gjøre sitt vedtak der, sier han.

Problemet er bare at det da var for seint: Stortinget hadde på det tidspunktet allerede vedtatt sammenslåing.

Vil ha nye behandling i Stortinget

Nå vil Guse reise til Oslo for å få reversert vedtaket.

– Nå skal vi som utgjør flertallet i kommunestyret ha en møte denne uka for å endelig ta stilling til hva vi skal gjøre videre, men et sannsynlig utfall er at vi vil ta saken til Stortinget, og håper at det blir et flertall der for å reversere sammenslåingen mellom Forsand og Sandnes, sier han.

I Stortinget er KrF og Senterpartiet for en ny runde, fordi de mener at Forsand – på grunn av flertallets motstand – ble tvangssamanslått med Sandnes.

Høyre og Frp er imot ny behandling og mener det som har skjedd er helt etter boka.

Derfor hviler framtiden til Forsand på Ap. Men nestleder Hadia Tajik er ikke veldig ivrig på å oppheve sammenslåingen.

– Arbeiderpartiet forholder seg til de positive vedtakene som har blitt fattet av Forsand og Sandnes, og anser derfor ikke Nye Sandnes som en tvangssammenslåing. Vi vil derfor heller ikke ta initiativ til en ny behandling av spørsmålet i Stortinget, sier hun.