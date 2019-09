FNB-velgere raser over MDG-samarbeid

– Hvis de samarbeider med MDG, får jeg helt hetta!

Ranveig Albretsen har stemt på valgvinner Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) i Stavanger, men er skuffet. Hun visste nemlig ingenting om at partileder Frode Myrhol hadde planer om å samarbeide med venstresida.

Og under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag ble det klart: FNB skal jobbe med å danne flertall sammen med Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne (MDG), Rødt og Senterpartiet.

Dette får flere av FNB sine velgere og andre bompengemotstandere til å se rødt på Facebook-sida Bomfritt Jæren – NOK er NOK.

Foto: Skjermdump fra Facebook

– Jeg er veldig imot bompenger, men jeg tenkte lite på konsekvensene da jeg stemte FNB. For hvis de havner sammen med dem som vil ha bompenger, så klarer de kanskje ikke gjøre så mye, sier Ranveig Albretsen.

Jokeren

FNB gjorde et brakvalg og fikk blant annet 16,9 prosent av stemmene i Bergen.

I Stavanger fikk partiet 9,3 prosent og ble jokeren. Både Høyre og Arbeiderpartiet var langt på vei avhengige av dem for å kunne ta makta i oljebyen. Det var derfor knyttet stor spenning til hvilken vei FNB-leder Frode Myrhol ville gå.

Og Myrhol, som har en fortid i AUF, valgte rødgrønt. 24 år med Høyre-styre går dermed mot slutten i Stavanger.

– Jeg føler meg lurt, sier en kvinnelig FNB-velger i slutten av 50-årene til NRK.

Hun ønsker å være anonym.

– Hvis det lå i kortene allerede at FNB skulle velge venstresida, burde det ha kommer fram under valgkampen på et vis, sier hun.

Foto: Skjermdump fra Facebook

– Vi er lurt!

En 60 år gammel mann og FNB-velger kaller det hele et «gedigent bedrag.

– Du føler deg lurt?

– Ikke bare litt lurt! Alle jeg har snakket med som har interesse av å stremme FNB, de er ganske sterke motstandere av at venstresiden – og da spesielt Rødt og MDG – kommer til makta. Mange vil føle seg kraftig lurt hvis det blir resultatet, sier 60-åringen, som også ønsker å være anonym.

Foto: Skjermdump fra Facebook

– Bekymrer ikke meg

FNB-leder Frode Myrhol sa følgende etter pressekonferansen i Stavanger sentrum tirsdag:

– Jeg tror at de som stemte på oss vil bli veldig fornøyde med det vi greier å få på plass nå, så det bekymrer ikke meg at mange av mine velgere er redde for MDG.

Myrhol påpeker at MDG i Stavanger er noe annet enn MDG i Oslo.

– Her er de mye mindre, så de sitter ikke i den samme posisjonen som i Oslo, sier han.

Samtidig mener Myrhol at FNB og MDG også er enige om ting: blant annet kollektivtransport, og det å bruke gulrot framfor pisk for å få folk til å ta bussen.

– Men var det dette velgerne ba om da de stemte på dere?

– Vi har hele tiden vært klare på at vi er et blokkuavhengig parti, så det er rart hvis folk blir veldig overrasket over at vi snakker med begge blokkene, sier Myrhol.