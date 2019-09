Kari Nessa Nordtun (Ap) er Stavangers nye ordfører

– Dette er en historisk dag. Valget levnet ingen tvil: Folket vil ha et politisk skifte i Stavanger, sier byens nye ordfører, Kari Nessa Nordtun (Ap).

Arbeiderpartiet ble oljebyens største parti etter valget. Samtidig gjorde resten av venstresiden et solid valg. Mens Høyre gikk tilbake 5,9 prosentpoeng.

Allerede dagen etter valget ble det klart at Ap fikk med seg MDG, SV, Rødt, FNB og Sp på et valgteknisk samarbeid for «Nye Stavanger».

Dagen etter valgkvelden presenterte flertallspartiene et valgteknisk samarbeid. Nå er de kommet til enighet om en politisk plattform. Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

Fra 1. januar 2020 blir Rennesøy og Finnøy en del av Stavanger kommune.

24 år med Høyre-ordfører

Nå har partiene forhandlet seg frem til en politisk plattform. Nessa Nordtun blir byens nye ordfører, Senterpartiets Dagny Sunnanå Hausken, som i dag er ordfører i Rennesøy, blir varaordfører og FNBs Frode Myrhol blir leder for samfunnsutvikling.

– Etter 24 år med Høyre-styre står nå en sterk koalisjon klare til å overta styringen. Sammen skal vi ta Stavanger på ny stø kurs mot et rausere, mer rettferdig og bærekraftig samfunn, sier Nessa Nordtun.

Hun går dermed i faren, Tore Nordtun, sine fotspor, som bar ordførerkjedet fra 1990 til 93.

FAR OG DATTER: Kari Nessa Nordtun er Stavangers nye ordfører. En jobb hennes far, Tore Nordtun, hadde på 90-tallet. Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

Dermed er Høyres absolutte høyborg revet. Et fort som legendariske Arne Rettedal bygde på 1960-tallet, som ble videreutviklet av Leif Johan Sevland i hele 16 år fra 1995-2011, og som nåværende ordfører Christine Sagen Helgø skulle overlevere til John Peter Hernes.

Misfornøyde FNB-velgere

Men ikke alle har vært like fornøyde med det noe kontroversielle samarbeidet, som inkluderer bompengepartiet FNB og miljøpartiet MDG. FNB-velgerne så rødt etter at flertallspartiene gikk i forhandlinger.

Kari Nessa Nordtun klarte å lokke jokeren FNB, her ved leder Frode Myrhol, over på sin side etter valget. Det vekket reaksjoner på sosiale medier. Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

– Hvis de samarbeider med MDG, får jeg helt hetta, sa FNB-velger Ranveig Albretsen til NRK tidligere i september.

– Jeg tror at de som stemte på oss vil bli veldig fornøyde med det vi greier å få på plass nå, så det bekymrer ikke meg at mange av mine velgere er redde for MDG, svarte Myrhol.

Nå er samarbeidet et faktum.

I den politiske plattformen står det at kommunen skal stemme for at det blir gratis å kjøre gjennom bomringen mellom klokken 19 og 07 i hverdagene og fra lørdag klokken 16 til mandag klokken 07.

I tillegg vil flertallspartiene jobbe for at antallet makspasseringer per måned reduseres fra 75 til 60.

Ifølge Stavanger Aftenblad har plattformen ti hovedpunkter.