Tirsdag ettermiddag ble det klart at Ap, MDG, SV, Rødt, FNB og Sp har blitt enige om et valgteknisk samarbeid. De vil komme frem til en politisk plattform og fordele verv, deriblant ordfører- og varaordførervervet.

Allerede i natt kunne NRK fortelle at disse seks partiene trolig ville gå sammen.

– Vi har blitt enige om å fortsette de gode samtalene, med sikte om å få til et godt samarbeid, sier Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet.

I dag har de seks partiene diskutert enkelte fagområder, uten å gå nærmere inn på hva diskusjonene har handlet om.

– Vi har god tone mellom oss, det er prega av tillit og godt samarbeidsklima. Vi er spente på hva de neste dagene vil bringe, sier Nessa Nordtun.

FNB skal samarbeide med MDG

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) gjorde et brakvalg, med 9,3 prosent av stemmene i valget mandag. Dermed doblet de antall mandater i kommunestyret fra tre til seks.

Med det fikk de en posisjon på vippen mellom blokkene, akkurat slik Frode Myrhol fra FNB hadde håpet på.

Kommunestyret i Stavanger Slik fordeles de 67 plassene i kommune­styret mellom partiene: Overblikk Detaljert visning Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat. AP H FNB FRP MDG R SP SV V KRF PP PARTI ENDRING AP Arbeiderpartiet 18 18 mandater 0 Endring på 0 mandater H Høyre 16 16 mandater −3 Endring på −3 mandater FNB Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 6 6 mandater +3 Endring på +3 mandater FRP Fremskrittspartiet 6 6 mandater −1 Endring på −1 mandater MDG Miljøpartiet De Grønne 4 4 mandater 0 Endring på 0 mandater R Rødt 4 4 mandater +3 Endring på +3 mandater SP Senterpartiet 3 3 mandater +2 Endring på +2 mandater SV Sosialistisk Venstreparti 3 3 mandater 0 Endring på 0 mandater V Venstre 3 3 mandater −3 Endring på −3 mandater KRF Kristelig Folkeparti 3 3 mandater −1 Endring på −1 mandater PP Pensjonistpartiet 1 1 mandater 0 Endring på 0 mandater

Tirsdag ettermiddag hadde FNB valgt side. De vil samarbeide med de rødgrønne, blant annet MDG.

– Jeg er godt fornøyd med det vi har blitt enige om så langt. Det er klart at avstanden er størst mellom FNB og MDG, men det er veldig konstruktive samtaler. Jeg tror de som har stemt på oss vil bli veldig fornøyde med det vi klarer å få på plass nå, sier Myrhol.

Tror på enighet

Myrhol har tro på at partiene kan bli enige, til og med med hans eget bompengeparti og MDG.

– Mange av mine velgere er redde for MDG, men jeg tror ikke de helt vet forskjellen på MDG i Oslo og her. Vi føler at de er mer pragmatiske i Stavanger, sier han.

Daria Maria Johnsen i MDG Stavanger mener samtalene med de fem andre partiene tyder på at de ønsker å dra byen i samme retning. Hun er enig med Myrhol i at miljøpartiet i Stavanger har en annen tilnærming til enkelte saker.

– Vi anerkjenner at vi ikke har et like godt kollektiv- eller sykkeltilbud som i Oslo eller Bergen. Vi har en spredd region med dårlig byplanlegging i bunn. Så er FNB og vi uenige om hvilke tiltak som skal finansiere disse prosjektene og hvilke tiltak vi skal ha for å få ned antall personbiler som kjører til byen, sier Johnsen.

Vil bruke god tid

Også Nessa Nordtun føler seg trygg på enighet mellom de seks partiene.

– Vi har vært gjennom tøffe samtaler i dag som vi har klart å komme i land med. Det som betyr noe for oss er helheten, og at alle får sitt stempel på det, sier hun.

– Når kan dere si noe mer om hvor prosessen går?

– Det som er viktig for oss er å få til en politisk plattform som er realistisk å gjennomføre og som løfter viktige områder for alle. Derfor kommer vi til å bruke god tid på dette, sier Nessa Nordtun.