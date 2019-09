– Jeg er lei meg på velgernes vegne, at de må være vitne til dette kaoset. Det er flaut og en hån mot dem, sier Alexandra Lind til NRK.

Forrige helg ble hun kastet ut av Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB). Styret i lokallaget i Sandnes hadde ikke lenger tillit til den populære politikeren.

Partileder Frode Myrhol reagerte sterkt på avgjørelsen. Onsdag kveld valgte sentralstyret i partiet å omgjøre eksklusjonen.

– Jeg trodde konflikten ble lagt død etter sentralstyrets beslutning. Derfor ble jeg litt paff når det plutselig blusset opp nå, sier Lind.

Sa ingenting

For etter at det ble kjent gjennom media at Lind var ekskludert, har lokallaget vært tause overfor media.

NRK har gjentatte ganger prøvd å komme i kontakt med styreleder Johan Hov og gruppeleder Ellen Karin Moen, uten hell. I går skrev Moen i en tekstmelding til NRK at hun ba om ro i saken.

Så kom sjokkbeskjeden til Lind: Sandnes FNB endrer ikke vedtaket om eksklusjon.

– Vi har tatt kontakt med hovedstyrets leder, Morten Malmin, om at vi fastholder eksklusjonen. Hovedstyret har ikke styringsrett over lovlige vedtak gjort av oss, sier Moen til NRK i dag.

Ellen Karin Moen avviser at det er snakk om en maktkamp mellom hun og Lind. Gruppelederen i Sandnes FNB mener Lind vet hvorfor hun ble ekskludert fra lokallaget. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Kryptisk partileder: – Moen får vente og se

NRK har gjentatte ganger prøvd å komme i kontakt med leder i FNBs hovedstyre, Morten Malmin, uten hell. I en tekstmelding til NRK skriver han derimot:

«Vi har ingen kommentar utover at vi bekrefter mottak av dokument fra FNB i Sandnes».

Partileder Frode Myrhol sitter opptatt i forhandlinger med samarbeidspartiene i Stavanger, men skriver følgende i en tekstmelding:

«Moen får vente og se hva som skjer».

Personalsak

Moen ønsker ikke å utdype hvorfor Lind ble ekskludert, og viser til at det er en personalsak. Lind har selv vært tydelig på at hun ikke vet hvorfor hun ble ekskludert av lokallaget sitt.

– Jeg mener hun forstår hvorfor hun har blitt ekskludert, sier Moen.

– De har ikke lagt frem hva jeg har gjort galt. Jeg har ikke fått noen pekepinn. Jeg har prøvd å komme i dialog, men de har ikke ønsket det, svarer Lind.

NRK vet at lokallaget blant annet skal være oppgitt over Linds manglende deltakelse på møter og hennes demonstrasjonsaktivitet.

OPPTATT: Partileder i FNB, Frode Myrhol, forholder seg foreløpig taus om den nye utviklingen i lokallaget i Sandnes. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

– Hele regionen har aksjonert mot bompenger. Men jeg blir koblet til alle demonstrasjonene, selv om jeg ikke er der, sier hun og legger til:

– Så er det noen møter jeg ikke har vært på, men det er på grunn av personlige årsaker. Jeg føler de har hatt forståelse for det.

– Ingen maktkamp

Gruppeleder Moen avviser at det er snakk om en maktkamp mellom de to FNB-toppene, som har utløst fullt kaos i lokallaget.

– Det er helt feil. Jeg har ikke hatt til hensikt å drive noen maktkamp. Det har ikke vært et overordnet mål for meg å drive politikk for egen vinning, sier hun.

– Akkurat nå virker situasjonen veldig dødfødt, sier Lind til NRK. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Moen var innstilt som partiets førstekandidat i Sandnes, men andrekandidat Lind tok den plassen, da hun fikk flest personstemmer i valget. Partileder Myrhol mente dermed at Lind burde få partiets plass i formannskapet i Sandnes.

FNB fikk 9,1 prosent av stemmene ved valget, og Lind ble valgt inn både i bystyret i Sandnes og på fylkestinget i Rogaland.

– Akkurat nå virker situasjonen veldig dødfødt. Jeg har sagt til Myrhol at jeg gikk inn i dette for å drive politikk og bidra til forandring. Jeg kan heve meg over dette og fortsette det arbeidet jeg startet, avslutter Lind.