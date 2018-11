– Dette er stort.

Da Mona var 5 år fikk barnevernet en bekymringsmelding fra en nabo som hadde sett blåmerkene på halsen hennes. Foto: Privat

Mona Anita Espedal er glad for å høre at det nå går fremover med saken hun har jobbet så lenge for.

– Det er bra at det endelig skjer noe, sier hun.

En kartlegging NRK har gjort blant medlemmene i justiskomiteen på Stortinget, viser at det nå er politisk flertall for forslaget til KrF-nestleder Olaug Bollestad.

Forslaget går ut på full gjennomgang av alle ordninger som omhandler oppreisninger til tidligere barnevernsbarn. Forslaget kom etter at Bollestad ble kjent med saken til Mona.

Forslag om gjennomgang av offentlige oppreisnings- og erstatningsordninger Ekspandér faktaboks Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en helhetlig gjennomgang av offentlige oppreisningsordninger, som i særskilt grad ser på hvilke grupper som ikke er omfattet av ordningene, og vurderer om disse bør innlemmes. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en gjennomgang av de ulike kommunale og fylkeskommunale oppreisnings- og erstatningsordningene, for å få oversikt over potensielt problematisk forskjellsbehandling. Kilde: Stortinget.no

– Tydelig behov for endring

– Arbeiderpartiet stemmer for forslagene fra KrF, som er helt i tråd med vår egen politikk og lovnader gitt i valgkampen 2017, slik Brennpunkt-dokumentaren viste, sier Lene Vågslid (Ap).

Mona har stått frem flere ganger med sin historie. Saken fikk massiv oppmerksomhet etter Brennpunkt-dokumentaren «En søsters kamp». Mange tusen har uttrykket sin støtte til Mona.

– Vi mener det er et tydelig behov for å gjennomgå regelverket. Vi mener det er svært uheldig dersom oppreisningsordningene preges av store forskjeller og tilfeldigheter, sier Vågslid.

Karin Andersen (SV) lover å stemme for KrFs forslag, og vil også legge frem flere egne forslag. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Det kan ikke være så tilfeldig som nå hvem som får erstatning og hvor mye de skal få, sier SVs Karin Andersen.

– SV stemmer for KrF sitt forslag, og fremmer flere egne forslag. Barn har blitt sviktet på det groveste mens de var små og hjelpeløse.

Høyre har snudd

I dokumentaren sa barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) at regjeringen ikke så for seg noen gjennomgang eller endring av regelverket og at det var kommunenes ansvar.

I dokumentaren kom det frem at det har vært over 40 forskjellige ordninger for tidligere barnevernsbarn. Tilfeldigheter som når svikten skjedde, eller hvor man kommer fra i landet, kan avgjøre hvem som får oppreisning.

Peter Frølich fra Høyre vil at kommunene fremdeles skal ha ansvaret for oppreisningsordningene. Foto: Adalheidur Oldeide / NRK

Barneministeren har moderert seg i etterkant av dokumentaren. Og nå svarer partikollega Peter Frølich følgende:

– Vi ønsker en gjennomgang, hvor staten sammen med KS lager bedre retningslinjer for kommunenes behandling av slike erstatningssaker.

Han legger til:

– For oss er det et viktig prinsipp at den ansvarlige part står økonomisk til ansvar for det de har gjort. Derfor er det ikke ønskelig at staten tar over ansvaret slik at kommuner som har gjort grove feil «går fri».

Frølich sier at Høyre med dette fremmer en «middelvei»: Ordningene skal gjennomgås og det skal være mindre forskjellsbehandling.

Men i motsetningen til flere andre partier, ønsker regjeringspartiet at ansvaret fremdeles skal ligge hos kommunene.

Invitert til Stortinget

Bystyrepolitiker i Sandnes, Wenche Meinich-Bache (Frp), vil ta med seg Mona til Oslo for å møte Frps representant i justiskomiteen, tidligere barne- og likestillingsminister, Solveig Horne.

Hun ønsker å ta opp alle sakene Mona kjemper for, både den overordnede saken som gjelder alle som søker oppreisning fra barnevernet, og Monas personlige sak.

– Likhetsprinsippet er viktig. Muligheten for erstatning skal ikke være avhengig av hvilken kommune en er bosatt i. Kommunene har en juridisk og moralsk plikt til å gjøre opp for seg, dersom de ikke klarer å oppdage og forebygge slikt som Mona har opplevd, sier Meinich-Bache.

Wenche Meinich-Bache (Frp) møtte Mona Anita Espedal etter at sistnevnte var med i dokumentaren En søsters kamp. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Frp-politikeren reagerer på at Mona har fått mindre i oppreisning enn sine søsken.

– Det er ikke greit. Jeg vil ta opp både i bystyret og med Horne at Mona sin sak blir vurdert på nytt. Samtidig vil jeg be Horne om å bidra til at regjeringen bruker denne saken til å skape lik praksis i kommunene, sier Meinich-Bache.

Mona gleder seg til å treffe politikerne i Oslo.

– Jeg vil fortelle dem om hva som har foregått bak kulissene. Om hvordan jeg har blitt behandlet av kommunen. Hvordan søsknene mine er blitt behandlet. Og så vil jeg fortelle om hvordan disse sakene blir behandlet og hvor urettferdig systemet er, sier hun.

Partiene som ikke er nevnt i denne saken har enten ingen medlemmer i justiskomiteen, eller ikke svart på NRKs undersøkelse.