Ny rapport viser at Mona skulle hatt millionerstatning – saken avvist bak lukkede dører

– Hei! Jeg har kommet hit i dag for at jeg ønsker å gi denne. Jeg håper dere ombestemmer dere når dere har lest.

Mona Anita Espedal gir ut en rapport på cirka 30 sider til bystyrepolitiker Heidi Bjerga fra SV.

Det er mandag kveld og politikerne i Sandnes har nettopp vært samlet for et bystyremøte. Det første etter NRK Brennpunkt-dokumentaren «En søsters kamp».

Hun står i rådhuset med nyvunnen selvtillit etter at tusenvis har kontaktet henne med støtteerklæringer den siste uka.

– Det har tatt helt av. Det er rørende å se at så mange bryr seg om vår sak, smiler Mona.

Men denne situasjonen er ny. Hun leverer ut en rapport som inneholder veldig personlige opplysninger.

– Det har ikke vært lett å brette ut om det vondeste i livet mitt.

Frps gruppeleder Tore Andreas Haaland og Mona Anita Espedal. Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

Mona var et av 17 søsken i en storfamilie i Sandnes som vokste opp med vold i omsorgssvikt. I dokumentaren kjemper hun for at søsknene skal få oppreisning.

Men hennes egen sak mot kommunen er heller ikke over.

Monas sak ble omtalt av NRK i fjor. Hun fikk opprinnelig ikke oppreisning, mens broren fikk 1,3 millioner kroner. Sandnes kommune erkjente at begge søsknene skulle vært flyttet fra hjemmet tidligere, men en sakkyndig hadde slått fast at broren hadde fått varige mén som følge av oppveksten, mens Mona hadde ikke.

Den sakkyndige hadde altså fastslått at hun hadde null prosent medisinsk invaliditet.

Nå konkluderer en ny rapport med at dette var feil. Mona hadde varige mén.

Reagerer på hemmelighold

Etter medieomtalen av saken i fjor besluttet politikerne i Sandnes å tilby Mona en moralsk oppreisning på 725.000 kroner. Hun fikk pengene mot at hun trakk saken mot kommunen. Det ble inngått et forlik.

Mona ønsker å gå til sak mot sin tidligere stemor. I den forbindelse dro hun til en traumespesialist hos Senter for krisepsykologi i Bergen for å en ny sakkyndig vurdering.

NRKs journalist var til stede på store deler av denne utredningen. Den sakkyndige spurte NRKs journalist om observasjoner.

Den nye sakkyndige har vurdert at Mona har så alvorlige varige skader etter barndommen at det tilsier en erstatning på 1,55 millioner kroner ut fra standardiserte regler.

Mona Anita Espedal. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

I etterkant fremmet advokaten til Mona et nytt krav mot Sandnes kommune. Han mente kommunen burde betale ut fra den dokumenterte skaden.

Da Formannskapet behandlet saken 29. oktober, fikk hverken NRK, Mona eller hennes advokat være til stede.

Dette var andre gangen Mona ble vist på gangen i behandlingen av hennes egen sak.

Mona fikk heller ikke se innstillingen, rådmannens råd til politikerne, i forkant av møtet.

Begrunnelsen kommunen brukte var forvaltningsloven paragraf 13, om taushetsbelagte personlige opplysninger, og offentlighetslovens paragraf 23, om opplysninger som kan gå utover kommunens økonomiske posisjon. Den blir ofte brukt i forbindelse med pågående anbudsprosesser.

Professor i forvaltningsrett ved Universitet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, reagerer på hemmeligholdet:

– Bruken av offentlighetsloven paragraf 23 til å lukke møtet er ikke riktig. Jeg kan ikke se noen grunn til at den skal være gjeldende i en sånn sak, sier han.

Professoren mener det kan være kurant å lukke møtet ettersom det kan komme opplysninger om andre involverte som kommunen har taushetsplikt overfor, men:

– Innstillingen hadde parten krav på å få se.

I etterkant av møtet har både Monas advokat og NRK fått innsyn i innstillingen. Den gikk ikke på åpne saken igjen. Det var inngått forlik. Den nye rapporten rokket ikke ved det.

Mona skulle ta til takke med halvparten av det den nye rapporten konkluderte med. Monas advokat reagerer på prosessen.

– Her har Mona ikke fått gitt noen merknader til innstillingen. Dermed har hun ikke kunnet redegjøre for sitt syn i saken i forkant av den politiske behandlingen, og politikerne har ikke kunnet ta en opplyst beslutning, sier advokat Svein Kjetil Lode Svendsen.

Han har nå varslet søksmål mot kommunen på vegne av Mona.

Ordføreren avviser kritikk

Ordfører Stanley Wirak (Ap) avviser kritikken mot kommunen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det kom en forespørsel fra Monas nye advokat om vi var villige til å endre på det forliket som var inngått og gi mer penger.

Ordfører Stanley Wirak (Ap) tar imot NRK i bystyresalen. Han forklarer at ut fra Sandnes kommune sitt synspunkt var Mona og hennes daværende advokat enige i valg av sakkyndig i første omgang, og at kommunen dermed står fast ved den første rapporten.

– Formannskapet stod fast på det forliket vi hadde gjort, sier han.

– Det nye i denne saken er at det har kommet en ny sakkyndig rapport. Er det noe politikerne har tatt stilling til?

– Begge partene var enige om den sakkyndige. Det er en sakkyndig som blir brukt i Jæren tingrett. Så kommer det en ny advokat som slakter vurderingen til den sakkyndige og setter i gang en ny sakkyndig.

– Men hadde dere lest den nye rapporten?

– Vi forholder oss til innstillingen som sier at det var en forespørsel fra den nye advokaten om vi ville ta saken opp igjen. Vi hadde en avtale med Mona og hennes advokat. Det var ikke grunnlag for erstatning, men vi ville likevel tilby 725.000 kroner. Formannskapet var enstemmige på at dette var en korrekt behandling.

– Betyr det at dere ikke hadde lest den nye rapporten?

– Jeg husker ikke om jeg hadde lest den eller ei, men vi forholder oss til de sakkyndige vi er enige om.

Ordføreren gjør det klart at han har lest den nye rapporten, men han kan ikke svare på om det var før eller etter Formannskapsmøtet.

Rådhuset i Sandnes. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Tar man en fullt opplyst beslutning uten å ha lest rapporten?

– Formannskapet tok en fullt ansvarlig beslutning med den kunnskapen vi har. Nemlig at det forelå en sakkyndig rapport som partene var enige om.

Flere av politikerne fra Formannskapet har bekreftet at de ikke hadde lest den nye sakkyndige rapporten i saken til Mona.

– Hvorfor fikk ikke Mona se innstillingen fra administrasjonen i forkant?

– Anbefalingen fra kommuneadvokaten var at denne saken skulle vært unntatt offentlighet.

Wirak avviser kritikken rundt prosessen.

– Sandnes kan stå rakrygget for behandlingen av denne saken, sier ordføreren.

Han legger til:

– Da jeg hørte om denne saken syntes jeg synd på Mona. Jeg foreslo for de andre politikerne at vi kunne gi Mona det samme som barnehjemsbarna har fått i de gamle oppreisningsordningene. Alle syntes det.

– Jeg synes oppriktig synd på henne for den barndommen. Jeg vet at penger ikke retter opp alt, men vi ville ikke at hun skulle gå gjennom en rettsprosess som kunne ende opp med at hun ikke fikk noe. Jeg trodde vi var enige.

– Ingen av oss synes dette er en enkel sak, men vi må ha en vanlig saksbehandling. Og hvis advokaten vil ta dette videre så har han rett til det. Det er ikke dermed sagt at vi er kalde eller ikke har vondt av Mona. Vi er medmennesker vi også. Men vi kan ikke la følelser styre oss i dette.

I Formannskapsmøtet der Monas krav ble avvist, ble også en ny sak angående erstatning for tapt barndom tatt opp. Der ble en person tilbudt 1,2 millioner kroner etter en sakkyndig vurdering.

Det var et av barna i søskenflokken i storfamilien til Mona. Sandnes kommune har dermed gitt tre personer oppreisning for oppveksten i samme hjem. 1,3 millioner kroner. 1,2 millioner. Og 725.000 kroner til Mona.

Mona Anita Espedal møtte politikerne i bystyret i Sandnes. Høyres gruppeleder Thor Magne Seland og Tove Frantzen (nærmest, Venstre). Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

Delte ut rapporten

Vedtaket fra Formannskapet ble enstemmig, men Mona har ikke gitt opp. Derfor står hun utenfor bystyresalen denne mandagskvelden og deler ut sakkyndige rapporter.

– Jeg vil at politikerne skal se hva de har sagt nei til. Og hvorfor jeg har kommet med nytt krav.

Rapporten konkluderer med at Mona har en kompleks posttraumatisk stresslidelse som følge av barndommen.

– Jeg vil gi en kopi og jeg ønsker at dere skal lese denne rapporten og ta en vurdering på nytt.

Mona gir en rapport til Frps gruppeleder Tore Andreas Haaland. Etter hvert samler flere politikere seg rundt henne.

– Du skal være så stolt av det du gjør.

Frps Wenche Meinich-Bache gir Mona en lang klem. Også Høyres avtroppende gruppeleder Thor Magne Seland, MDGs Erlend Kristensen og Tove Frantzen fra Venstre blir stående å snakke med Mona i lang tid. Mona tar til tårene.

– Det som står her er veldig personlig. Derfor gjør det så vondt å gi det ut. Det er ikke lett å brette ut hele livet mitt.

Flere av politikerne uttrykker beundring for kampen Mona tar for seg selv og søsknene sine.

– Du er vanvittig tøff, sier Frantzen.

– Det står enorm respekt av den store saken du løfter opp, sier Seland.

– Det viktigste for meg er at det er rettferdig. Akkurat nå føler jeg det er veldig urettferdig, sier Mona.

I løpet av samtalen lover flere av politikerne å sjekke mulighetene for å ta opp saken til Mona på nytt. Både Meinich-Bache og Seland ønsker å legge press på regjeringspartiene for å få en full gjennomgang av alle ordninger for oppreisning for tidligere barnevernsbarn på nasjonalt nivå.

Mona er glad for å høre det politikerne sier. Og hun er glad for at flere av søsknene har fått oppreisning. Men hun ønsker likevel likebehandling.

– Jeg vil ikke at noen skal gå gjennom det samme som meg. Jeg ønsker rettferdighet for alle. Også for resten av søsknene mine. Jeg håper de ikke står fast ved vedtaket. Andre har fått oppreisning basert på skade. Jeg har ikke. Det tar knekken på meg å vite dette.