– Jeg så en kvinne som hadde opplevd noe som samfunnet hadde visst om. Det gjorde et sterkt inntrykk. Dette ble viktig for meg, sier Bollestad.

Olaug Bollestad (KrF) har vært en av Mona Anita Espedals fremste politiske støttespillere. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Hun ble engasjert i saken etter å ha hørt historien om Mona Anita Espedal som opprinnelig ikke fikk oppreisning for tapt barndom. Dette til tross for at Sandnes kommune hadde erkjent feil og at de burde ha grepet inn tidligere da de fikk flere bekymringsmeldinger om at hun ble slått og mishandlet i barndomshjemmet på 90-tallet.

Espedal er også hovedpersonen i Brennpunkt-dokumentaren «En søsters kamp» der NRKs kartlegging av alle ordningene for oppreisning til tidligere barnevernsbarn viser enorme forskjeller mellom hva overgrepsofre kan ha krav på. Dette basert på tilfeldigheter som hvor de er fra og når overgrepene skjedde.

Stiftelsen Rettferd for taperne har i flere år jobbet for å endre lovverket, og fikk nå en meningsfelle i Bollestad. Etter innspill fra stiftelsen og inspirasjon fra Espedals sak valgte KrF å fremme et forslag om fullstendig gjennomgang av alle ordninger i februar.

– Dette er ikke rett. Dette er urettferdig. Dette må vi gjøre noe med. Jeg har levert et representantforslag der jeg ber Stortinget gå gjennom alle disse ordningene. Vi må gjennom alt for å sikre at dette er rettferdig system, sier Bollestad.

Fortsatt ikke behandlet

– Jeg ringte rundt til de ulike partiene for å høre hvor langt de har kommet i arbeidet nå. Hva har skjedd. Hvordan har dere jobbet. Hvor lenge er det igjen. Men det var ingen svar å få, forteller Mona Anita Espedal.

SV-byråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (til venstre), inviterte Mona Anita Espedal til Oslo i 2017. Foto: Inga Marte Thorkildsen

Hun var i Oslo i august i fjor for å få de politiske partiene til å forplikte seg til en gjennomgang av deler av regelverket som omhandler oppreisninger for tapt barndom. Alle partiene ble med på en slik forpliktelse.

Men den gjennomgangen har det foreløpig ikke blitt noe av. Verken en delvis som alle partiene forpliktet seg til, eller fullstendig som KrF senere foreslo i februar.

Espedal har forsøkt å få svar selv i lengre tid. Hun har ringt rundt til politikerne.

– Det var de samme standardsvarene. De visste ikke, de jobber med det, sier hun NRK Brennpunkt.

KrF-nestleder Olaug Bollestad hadde en personlig hilsen til Espedal i Oslo. På NRKs spørsmål svarer hun slik:

– Siden du hadde den hilsenen til Mona har det gått godt over et år. Hva tenker du om det … følger du opp det løftet godt nok?

– Jeg har gjort det jeg har gjort. Jeg måtte bruke lang tid på å lage det forslaget. Disse prosessene tar tid. Jeg har hatt kontakt med Espedal hele veien med jevne mellomrom. Jeg skjønner at hun er kjempeutålmodig, sier Bollestad og forklarer.

– Forslaget ble levert i februar. Så må det jobbes med, og så må det vedtas eller ikke vedtas.

– Når skjer det?

– Det er ikke min komite. Men det må jeg finne ut av for deg. Det er en større sak enn som så.

– Men skjer det i høst?

– Ja, svarer Bollestad.

Regjeringen: Kommunenes ansvar

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) sier at regjeringen ikke ønsker en full gjennomgang av alle ordninger. Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

– Dette er først og fremst kommunene sitt ansvar.

Det sa barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) til NRK Brennpunkt i sommer. Selv om saken først skal behandles i Stortingets justiskomité signaliserer regjeringen at de allerede har gjort seg opp en mening.

NRK har vært i kontakt med Barne- og likestillingsdepartementet i oktober og fått bekreftet at ministerens svar fortsatt er gjeldende. Regjeringen ønsker ikke en full gjennomgang av alle ordningene slik KrF foreslår.

De mener at dette er ordninger som er opprettet lokalt og dermed er kommunene og fylkeskommunene sitt ansvar.

– Det er mange som opplever at dette er urettferdig og fører til forskjellsbehandling. Har regjeringen sett det fra den synsvinkelen?

– Det er kommunenes ansvar å finne ut av det, og avgjøre hvordan sakene skal behandles. Så det er ingen planer per nå om å endre i det som har vært linja, sier Helleland.