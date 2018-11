Frp-politiker vil foreslå oppreisning til alle søsknene

– Jeg reagerte veldig sterkt. Jeg kjenner meg igjen i den situasjonen som Mona beskriver.

Frp-politiker Wenche Meinich-Bache gir Mona Anita Espedal en god klem. Hun så Brennpunkt-dokumentaren om Mona og søsknene Sven og Cecilie på NRK i forrige uke.

De tre fortalte om en oppvekst preget av vold, mishandling og omsorgssvikt. Barnevernet visste, men grep ikke og flyttet de 17 barna før det hadde gått flere år.

Mona fikk en moralsk oppreisning etter at NRK omtalte saken hennes i 2017, men hun har fått om lag halvparten av det to andre i søskenflokken hennes har fått. Sven og Cecilie har ikke fått noe. Cecilie har fått avvist sin sak. Nå vil Frp-politikeren endre på dette.

– Jeg vil fremme et forslag om moralsk oppreisning til alle som søker i denne søskenflokken. Dette forslaget vil jeg fremme i neste bystyremøte i Sandnes i desember, sier hun.

Vond barndom

– Mine foreldre reiste fra oss. Vi bodde i fosterhjem med mye vold og avstraffelser. Jeg begynte å tisse i senga, sier Meinich-Bache.

Frp-politikeren forteller at hun hadde en tøff oppvekst og opplevde svikt fra barnevernet.

– Jeg måtte finne bjørkeris ute og stå naken og vente til at jeg ble slått.

Meinich-Bache har fått 725.000 kroner gjennom en oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn. Disse oppreisningsordningene har NRK kartlagt, og det er store forskjeller fra kommune til kommune.

Sandnes kommune har erkjent ansvar for omsorgssvikten Mona Anita Espedal opplevde, men ikke i saken til Cecilie og Sven. Meinich-Bache ønsker likevel å gi også dem en oppreisning.

Cecilie reagerer slik på nyheten om at politikeren vil tilby henne oppreisning:

– Jeg er veldig glad for at hun fremmer dette forslaget. Men jeg har ikke så tro på at det går gjennom. Det er snakk om så mye penger, sier hun.

Og hun mener at kommunen bør erkjenne ansvar.

– Da vil Sven og de andre søsknene som sliter mer enn meg, få en mer rettferdig erstatning.

Kjemper for alle andre – og seg selv

– Det er på tide at dette skjer. Vi har kjempet lenge, sier broren Sven om initiativet fra Meinich-Bache.

Mona Anita Espedal er også glad for å høre at politikeren nå kommer til å ta opp saken om oppreisning til søsknene i bystyremøtet i Sandnes i desember. Dette er noe av det hun selv har kjempet for det siste året.

– Jeg synes det er veldig bra. Jeg håper de skal slippe å kjempe som jeg har måttet, sier hun.

Sandnes kommune har gitt tre personer oppreisning for oppveksten i samme hjem. 1,3 millioner kroner. 1,2 millioner. Og 725.000 kroner til Mona.

En ny rapport viser at også Mona skulle hatt millionerstatning, men da formannskapet skulle ta opp saken ble den avvist bak lukkede dører.

Meinich-Bache mener Mona også bør få mer i oppreisning.

– Jeg synes det er veldig dumt at saken hennes ble avvist. Det blir forskjellsbehandling mellom henne og søsknene. Noen av dem har fått mer. Jeg ville ha behandlet denne saken på nytt, sier hun.

Mona er glad for å høre dette:– Jeg er glad for at det er noen som prøver å hjelpe meg og og ser at dette er urettferdig. Jeg er takknemlig.