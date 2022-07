Sterkt resultat for Equinor

Equinor fikk et justert driftsresultat på 17,6 milliarder dollar, tilsvarende drøyt 170 milliarder kroner, i andre kvartal. Det opplyser selskapet i en børsmelding onsdag morgen.

Selskapet har fortsatt høy produksjon. Det trekkes frem at høy gassproduksjon bidrar til energisikkerhet i Europa. Samtidig opplyser Equinor at de er ute av eiendeler i Russland.

– Russlands invasjon av Ukraina har påvirket allerede stramme energimarkeder og skapt en energikrise med høye priser som treffer folk og alle sektorer i samfunnet. Equinor gjør sitt beste for å sørge for sikre og pålitelige energileveranser til Europa, samtidig som vi fortsetter å investere i energiomstillingen, sier konsernsjef Anders Opedal.

Fornybarsegmentet leverte 15 prosent høyere kraftproduksjon sammenlignet med samme kvartal i fjor.

– Vi har tatt nye, viktige skritt med lavkarbonporteføljen for å hjelpe kunder med avkarbonisering, sier Opedal.

Andre kvartals resultat er ikke langt unna forrige kvartals rekordresultat 18 milliarder dollar.

Styret har nå besluttet å øke det ekstraordinære kontantutbyttet fra 0,20 til 0,50 dollar per aksje for andre og tredje kvartal i 2022. Ordinært utbytte er fortsatt 0,20 dollar per aksje.