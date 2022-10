Equinor fikk et justert driftsresultat på 24,3 milliarder dollar. Det gir et resultat på 6,72 milliarder dollar etter skatt. Det opplyser selskapet i en børsmelding fredag morgen.

Og i norsk kroner ender altså resultatet på rundt 249 milliarder.

– De veldig høye olje- og gassprisene bidrar til et enormt høyt resultat for Equinor, sier Kyrre Knudsen, sjeføkonom i SR-Bank.

– Hva skal de bruke pengene på?

– De har hittil vært forsiktige med å øke ambisjonene innenfor olje- og gass. De bruker en del i forbindelse med det grønne skiftet, men først og fremst gir dette store penger i kassen for Equinor. Slik at de kan betale ned gjeld, spare penger og gi ekstra utbytte.

Kyrre Knudsen er sjeføkonom i SR-Bank. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Rekord på rekord

Pengefesten fortsetter altså i Norges desidert største selskap. To av de tre siste kvartalene har gitt rekordresultater på grunn av Ukraina-krigen og energikrisen i Europa:

Konsernsjef Anders Opedal trekker frem Norge og Equinors rolle som pålitelig energileverandør som viktigere enn noen gang i forbindelse med resultatfremleggelsen.

– Russlands krig i Ukraina har endret energimarkedene, redusert energitilgangen og økt prisene. Equinor fortsetter å levere stabil og høy produksjon, med gassvolumer fra norsk sokkel på rekordnivå, sier han.

Anders Opedal tok over som konsernsjef i Equinor etter Eldar Sætre i november 2020. Etter det har verden vært preget av usikre tider, men for Norges største selskap har pengene trillet inn på konto. Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

Vil investere i olje- og gass

Equinors resultat i tredje kvartal er bedre enn hva som ble spådd i forkant. Selv melder selskapet at de har økt gassproduksjonen med 11 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

– Vi må bruke disse inntektene for å investere i fremtiden, både innen olje- og gass, men også innen fornybar. Derfor starter vi Hywind Tampen, Trollvind, fornybarprosjekter i USA, Storbritannia og Polen, sier Opedal.

– Er det ikke mer fornuftig å investere mer på olje- og gass sett i lys av dagens resultat?

– Vi trenger investeringer på olje- og gass, men vet også at verden vil trenge mindre av det i fremtiden. Derfor må vi finne balansen der vi øker investeringene på fornybar, men holder på olje- og gass-investeringene.

Stavanger Aftenblads kommentator Hilde Øvrebekk sier at tidenes beste Equinor-resultat kommer med et dystert bakteppe, og at det ikke ville vært i nærheten av så godt uten Putins energikrig.

–Nå lover Equinor å bruke 20 prosent av investeringene sine i år på fornybar energi, men fortsatt står det 80 prosent igjen som kommer til å bli brukt på investeringer innen olje- og gass, sier Øvrebekk.

Selskapet øker også ekstrautbyttet fra 0,50 til 0,70 dollar per aksje. Dette kommer på toppen av det ordinære utbytte på 0,2 dollar per aksje.