Det er et DNA-funn på Birgitte Tengs' strømpebukse som er det viktigste beviset i saken.

En mutasjon i det mannlige Y-kromosomet som ble funnet på strømpebuksen, gjorde at flere DNA-eksperter i retten konkluderte med at materialet måtte stamme fra den tiltalte 52-åringen fra Karmøy.

Men det store spørsmålet dommerne i Haugaland og Sunnhordland tingrett må ta stilling til er om DNA-et til tiltalte har kommet på strømpebuksen før, under eller etter drapet.

– Den vurderingen er nøkkelen. Hvis retten konkluderer med at DNA-et kom dit under drapshandlingen, vil den modusen han har fra tidligere straffesaker spille ganske sterkt inn, sier forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr.

Jahr har skrevet bok og laget TV-serie om drapet, og fulgte rettssaken mot tiltalte i Haugesund tinghus i november og desember i fjor.

Forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr mener hvordan DNA-beviset blir vurdert av retten er nøkkelen til om det blir domfellelse eller ikke. Foto: Robert Rønning / Robert Rønning / NRK

Under hovedforhandlingen kom det fram at tiltalte har flere alvorlige og seksualiserte voldsepisoder bak seg. I retten forklarte tiltalte at «hjernen sviktet».

52-åringen har helt siden han ble pågrepet av politiet høsten 2021 nektet for å stå bak drapet på Birgitte Tengs som fant sted på Gamle Sundvegen på Karmøy natt til 6. mai 1995.

Påtalemyndigheten vil derimot dømme han til 17 år i fengsel.

Åpent sår

Drapet på Birgitte Tengs 6. mai 1995 skapte et åpent sår i lokalsamfunnet på Karmøy.

Fetteren til Birgitte Tengs ble først dømt i tingretten i 1997, og så frikjent i lagmannsretten for drapet i 1998. Han ble likevel dømt til å betale en erstatning til Birgitte Tengs' foreldre, og dette har i alle år splittet både familien og samfunnet i to.

Først like før rettssaken startet i høst ble erstatningsdommen mot fetteren opphevet.

Pensjonert NRK-journalist Harald Dale bor i Kopervik der drapet fant sted.

Han håper dommen gir både de pårørende og lokalsamfunnet et endelig svar.

– Jeg har et håp om at dommen vil føre til at saken vil få et sluttpunkt. Det er snart 30 år siden drapet, og det er på tide å få satt sluttstrek på en fornuftig måte, sier Dale.

Pensjonert NRK-journalist Harald Dale håper lokalsamfunnet kan slå seg til ro med en velbegrunnet dom. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Bjørn Olav Jahr mener det er ekstra viktig at dommen mot Karmøy-mannen som nå er tiltalt, er godt begrunnet, uavhengig av utfallet.

– Det er viktig at dommen er tydelig, godt argumentert og redegjort for uansett hvilket svar man lander på, sier Jahr.

Ny rettssak til høsten?

Selv om det kommer en dom mandag klokken 10, er det stor sannsynlighet for at saken blir anket, uansett om tiltalte blir kjent skyldig eller ikke.

– Tiltalte kjemper jo for å bli trodd. Er han uskyldig, kjemper han sitt livs kamp, sier Jahr.

Den tiltalte 52-åringen nekter straffskyld, men da rettssaken ble avsluttet i desember la påtalemyndigheten ned påstand om 17 års fengsel. Foto: Hege Vatnaland

Samtidig var det Riksadvokaten som beordret tiltale, og etterforskningen i saken ble i 2016 gjenopptatt etter råd fra Kripos' Cold case-gruppe.

– For politi- og påtalemyndighet ligger det ganske mye prestisje i saken. Kommer man i mål med en domfellelse, vil man ha reparert noe av det som har gått galt i saken tidligere. Det viktigste er uansett at saken blir riktig løst, og at det ikke er prestisjen som avgjør saken, men bevisene, sier Jahr.

Om saken blir anket, kommer den opp for Gulating lagmannsrett mandag 4. september 2023.

– Hvis det ender med domfellelse for tiltalte både nå i tingretten og senere i lagmannsretten, vil man ha en dom som har autoritet ovenfor lokalsamfunnet, sier Dale.